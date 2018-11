IAMGOLD recoupe de la minéralisation le long du gisement Saramacca et déclare les premiers résultats de forage de Brokolonko

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 8 novembre 2018) IAMGold Corp. (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») publie une mise à jour de son programme de forage d'exploration de 2018 en cours le long du corridor Saramacca - Brokolonko, situé à 25 kilomètres au sud-ouest de sa mine d'or Rosebel (« RGM ») au Suriname.

Comme le montre la déclaration des réserves minérales au gisement Saramacca (voir le communiqué de presse en date du 23 septembre 2018), la Société effectue du forage d'exploration à des cibles déterminées le long du corridor Saramacca - Brokolonko dans l'objectif de découvrir des zones supplémentaires de minéralisation. La Société présente les résultats provenant de 27 trous de forage d'un total de 4 643 mètres réalisés au nord-ouest le long du gisement Saramacca en 2018 et les résultats du forage de reconnaissance et d'échantillonnage de tranchées associés, effectués entre 2014 et 2016, sur la concession adjacente Sarafina-Moeroekreek. Le forage de reconnaissance et l'échantillonnage de tranchées déclarés dans le présent communiqué comprenaient 16 trous totalisant 2 415 mètres et quatre tranchées d'une longueur totale de 206 mètres. Les résultats de 45 forages supplémentaires totalisant 7 069 mètres réalisés en 2018 pour tester les cibles d'exploration à la concession Brokolonko sont aussi présentés.

Les analyses des intersections associées au présent communiqué de presse sont fournies aux tableaux 1, 2 et 3.

Concession Saramacca :

La minéralisation représentant potentiellement une nouvelle zone a été recoupée par des forages espacés à environ 400 mètres au nord-ouest le long du gisement Saramacca sur une étendue longitudinale au nord-ouest sur la concession adjacente Sarafina - Moeroekreek.

Les principaux résultats du programme d'exploration de 2018 de Saramacca comprennent :

SMDD18-288 : 10,5 mètres d'une teneur de 1,38 g Au/t

SMDD18-290 : 7,5 mètres d'une teneur de 1,11 g Au/t

et 6,0 mètres d'une teneur de 3,90 g Au/t

SMDD18-291 : 7,5 mètres d'une teneur de 4,58 g Au/t

et 10,5 mètres d'une teneur de 1,73 g Au/t

SMDD18-292 : 16,5 mètres d'une teneur de 1,12 g Au/t

SMDD18-298 : 16,8 mètres d'une teneur de 1,03 g Au/t

Les principaux résultats du programme de 2014-2016 à Sarafina-Moeroekreek comprennent :

MODD14-02 : 12,8 mètres d'une teneur de 2,74 g Au/t

MODD14-06 : 10,5 mètres d'une teneur de 0,93 g Au/t

et 10,5 mètres d'une teneur de 1,32 g Au/t

MODD14-07 : 4,5 mètres d'une teneur de 3,07 g Au/t

Concession Brokolonko :

Le forage a confirmé la présence d'une minéralisation dans le substrat rocheux associé à une large anomalie géochimique ayant fait l'objet de forage historique par tarière et à une exploitation artisanale répandue. Les principaux résultats comprennent :

BKDD18-009 : 9,0 mètres d'une teneur de 0,96 g Au/t

BKDD18-014 : 3,0 mètres d'une teneur de 5,69 g Au/t

et 13,5 mètres d'une teneur de 0,51 g Au/t

BKDD18-015 : 1,5 mètre d'une teneur de 22,82 g Au/t

BKDD18-019 : 1,1 mètre d'une teneur de 88,55 g Au/t

BKRC18-003 : 8,0 mètres d'une teneur de 1,17 g Au/t

BKRC18-018 : 26,0 mètres d'une teneur de 0,59 g Au/t

BKRC18-019 : 4,0 mètres d'une teneur de 1,35 g Au/t

et 6,0 mètres d'une teneur de 2,72 g Au/t

(Les figures 1 et 2 montrent les cartes des sondages aux concessions Saramacca et Brokolonko)

Craig MacDougall, Vice-Président Principal, Exploration d'IAMGOLD, a indiqué : « Quoiqu'encore à leurs débuts, nos activités d'exploration ciblant de nouvelles zones le long du corridor Saramacca - Brokolonko donnent déjà des résultats encourageants et confirment le potentiel d'effectuer des découvertes additionnelles dans la région. Ces premiers résultats suggèrent la présence d'une nouvelle zone potentielle de minéralisation le long du gisement Saramacca et donnent de premières indications de structures aurifères dans la concession hautement prometteuse Brokolonko. »

« Je ne saurais vous dire à quel point je suis ravi des progrès constants réalisés dans l'accroissement des ressources à Saramacca. La continuité de résultats positifs obtenus à cette propriété, auxquels s'ajoutent ceux de Brokolonko pour la première fois, vient confirmer davantage notre stratégie de transformation de Rosebel », a ajouté Steve Letwin, Président et Chef de la Direction d'IAMGOLD.

Programme d'exploration et de mise en valeur de 2018

Les activités d'exploration au projet Saramacca ont abouti à la déclaration de réserves au troisième trimestre de 2018. Au 23 septembre 2018, Saramacca recélait des réserves minérales estimées, sur une base à 100 %, comportant des réserves probables de 26,5 millions de tonnes, d'une teneur de 1,8 g Au/t représentant 1,54 million d'onces d'or contenu. Également sur une base à 100 %, les ressources indiquées (comprenant les réserves) sont estimées à 27,9 millions de tonnes d'une teneur de 2,0 g Au/t représentant 1,76 million d'onces d'or, et les ressources présumées sont estimées à 11,8 millions de tonnes d'une teneur de 0,7 g Au/t représentant 273 000 onces d'or (voir le communiqué de presse en date du 23 septembre 2018).

Une étude d'impact environnemental et social (EIES) à l'appui des demandes de permis a été déposée auprès des autorités environnementales surinamaises. Les études techniques se poursuivent et en sont à différents stades d'avancement, allant de la préfaisabilité aux études techniques détaillées. La construction de divers éléments du projet a commencé. Des commandes fermes ont été passées pour l'achat d'une flotte minière, et le chemin de halage entre Saramacca et la concession existante de Rosebel est rendu aux dernières étapes des études techniques détaillées. Les études d'optimisation en cours, y compris le rabattement de la nappe dans les talus, les améliorations de conception des pentes et les essais métallurgiques d'optimisation de la récupération, continueront au quatrième trimestre de 2018. Le projet Saramacca avance comme prévu et vise un début de l'exploitation au second semestre de 2019.

Le forage d'exploration continue d'évaluer le potentiel de la nouvelle zone située au nord-ouest le long du gisement Saramacca et évalue aussi le potentiel souterrain d'une minéralisation à forte teneur recoupée antérieurement sous la fosse préliminaire actuelle de Saramacca. Dans la région, les activités d'exploration se poursuivent en vue d'explorer le corridor hautement prometteur de Saramacca - Brokolonko pour découvrir les zones de minéralisation supplémentaires et évaluer le potentiel d'y faire de nouvelles découvertes, si justifié.

Au sujet des projets Saramacca - Brokolonko

Les concessions Saramacca - Brokolonko sont stratégiquement situées une distance d'environ 25 à 30 kilomètres au sud-ouest de l'usine de Rosebel et qui, combinées à la concession Moeroekreek, couvrent environ 24 kilomètres de la zone de cisaillement régionale de Saramacca en direction nord-ouest qui abrite le gisement Saramacca et qui est considérée comme une importante zone de déformation où se trouve une minéralisation aurifère.

Le projet Saramacca se trouve dans la zone UJV, telle que définie dans une entente avec le gouvernement du Suriname annoncée le 15 avril 2013. L'entente engage les parties à établir un mécanisme de croissance qui serait basée sur une coentreprise détenue à 70 % par Rosebel et dans laquelle le gouvernement obtiendrait une participation de 30 %, entièrement libérée.

Personnes qualifiées et informations techniques

Les résultats de forage contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »).

La personne qualifiée responsable de la supervision de la préparation et de la révision de l'information technique dans le présent communiqué de presse est Caroline Laplante, géo., directrice nationale, Exploration, de l'équipe d'exploration régionale de la mine Rosebel au Suriname. Elle est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait à l'information technique figurant dans le présent rapport. L'information technique a été incluse dans la présente avec le consentement et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

L'échantillonnage et les résultats d'analyse des sondages au diamant, des échantillons de surface et de rainurage des tranchées sont soumis à un programme d'assurance qualité et contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons des sondages au diamant (calibre HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site de la mine Rosebel. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. L'espacement peut varier entre un demi-mètre à trois mètres selon les observations géologiques; la majorité des échantillons sont d'une longueur d'un mètre et demi.

Les échantillons de sondage en circulation inverse (trépan de 14,29 cm) sont recueillis à l'aide un diviseur conique et pesés à la foreuse. Un sous-échantillon est conservé pour description géologique et à des fins de référence.

Les échantillons sont transportés dans des sacs scellés à FILAB à Paramaribo (Suriname), un laboratoire représentant d'ALS certifié ISO 9001 (2015). Les échantillons sont pesés et concassés pour obtenir une taille de < 2,5 mm. Une fraction de 350 à 450 grammes est ensuite pulvérisée à 85 %, passant une maille de < 100 μm. Les échantillons sont analysés pour leur teneur en or par pyroanalyse sur une fraction de 50 grammes (ou de 30 grammes pour les travaux de 2014-2016 réalisés à Moeroekreek) suivie d'une finition d'absorption atomique et, à compter de la phase II 2017, les valeurs supérieures à 5 ppm sont réanalysées par finition gravimétrique. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés pour assurer le contrôle de qualité. Tous les résultats décrits dans le présent communiqué ont été soumis aux protocoles d'assurance qualité et de contrôle de qualité d'IAMGOLD.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « devoir », « continuer », « s'attendre à », « compter », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance gr ce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Tableau 1 : Résultats d'analyse des sondages au diamant du programme de forage d'exploration 2018 de Saramacca

No trou Grille locale, Zone 21 N Profondeur de trou

(m) Orientation (°) Pendage

(°) De

(m) À

(m) Espac-ement (m) Épaisseur vraie (m)* Au(g/t) Coord. est. Coord. nord Élévation SMDD18-275 677949 545167 70,536 258,0 215 -50 202,5 206 ,6 4,10 3,16 0 ,34 SMDD18-276 677992 545194 68,023 204,0 35 -50 133,5 136,5 3,0 1,87 5,71 SMDD18-277 678377 544907 170,767 294,0 35 -50 0 22,5 22,5 12,72 0,74 SMDD18-277











61,0 67,5 6,5 3,74 0,71 SMDD18-278 678970 543927 361,165 126,0 35 -50 0,00 10,50 10,50 5,81 0,41 SMDD18-279 679384 543299 359,100 150,0 35 -50 Espacement négligeable SMDD18-280 679345 543245 347,864 153,0 35 -50 Espacement négligeable SMDD18-281 679317 542858 431,806 180,0 35 -50 151,5 157,50 6,00 3,05 0,55 SMDD18-282 679373 542935 413,146 165,0 35 -50 58,5 67,50 9,00 4,45 1,02 SMDD18-283 677834 545354 108,089 150,0 215 -50 Espacement négligeable SMDD18-284 677835 545353 108,103 156,0 35 -50 Espacement négligeable SMDD18-285 677793 545300 114,322 150,0 215 -50 127,0 133,50 6,50 4,62 2,75 SMDD18-286 677997 545054 115,134 219,0 215 -50 178,5 184,50 6,00 4,12 1,34 SMDD18-287 677142 545761 289,82 151,5 35 -50 Espacement négligeable SMDD18-288 677201 545826 274,33 196,5 35 -50 156,0 166,5 10,50 5,80 1,38 SMDD18-289 677245 545889 268,62 192,0 35 -50 85,50 88,50 3,00 1,62 0,87 SMDD18-290 677304 545991 257,32 160,5 35 -50 54,00 61,50 7,50 4,27 1,11













66,00 72,00 6,00 3,41 3,90













151,5 156,00 4,50 2,52 1,79 SMDD18-291 677354 546071 243,64 165,0 35 -50 28,50 36,00 7,50 4,08 4,58













49,50 52,50 3,00 1,64 2,79













66,00 76,50 10,50 5,70 1,73













91,50 96,00 4,50 2,45 0,78













118,5 121,50 3,00 1,62 1,04













133,5 138,00 4,50 2,43 0,49 SMDD18-292 677411 546149 216,59 150,0 35 -50 34,50 51,00 16,50 9,05 1,12 SMDD18-293 677604 545728 218,02 157,5 35 -50 94,50 97,60 3,10 1,60 0,45 SMDD18-294 677557 545661 256,60 153,0 35 -50 79,50 82,50 3,00 1,60 0,96 SMDD18-295 677505 545591 253,25 154,5 35 -50 15,00 18,00 3,00 1,64 0,81 SMDD18-296 677440 545503 236,95 180,0 35 -50 121,5 124,50 3,00 1,62 1,36













159,0 162,00 3,00 1,68 0,72 SMDD18-297 677393 545434 250,24 150,0 35 -50 Espacement négligeable SMDD18-298 677596 545351 219 150,0 35 -50 76,50 81,00 4,50 2,45 0,67













87,00 103,80 16,80 8,72 1,03 SMDD18-299 677636 545431 178 150,0 35 -50 Espacement négligeable SMDD18-300 677685 545502 192 150,0 35 -50 Espacement négligeable SMDD18-301 677745 545577 187 177,0 35 -50 Espacement négligeable

Notes :

Les intersections des sondages sont calculées en utilisant une longueur minimale de 3 mètres et une teneur de coupure de 0,30 g Au/t. Les analyses ne sont pas écrêtées. Les épaisseurs vraies sont estimées à partir des géométries recoupées.

Tableau 2 : Résultats d'analyse des sondages au diamant et en circulation inverse et de tranchées provenant du programme d'exploration de 2014-2016 à la concession Sarafina-Moeroekreek

Forage d'exploration au diamant à Moeroekreek (Tigri), années 2014-2015 No trou Grille locale, Zone 21 N Profondeur de trou

(m) Orientation (°) Pendage

(°) De

(m) À

(m) Espace-ment (m) Épaisseur vraie (m)* Au

(g/t) Coord, est, Coord, nord Élévation MODD14-01 677251 546390 122 54,0 215 -50 Espacement négligeable MODD14-02 677188 546311 165 156,0 35 -50 3,0 6,0 3,0 1,64 0,33













53,25 66,0 12,75 6,96 2,74 MODD14-03 677320 546541 65 150,0 35 -50 Espacement négligeable MODD14-04 677053 546753 93 153,0 35 -50 Espacement négligeable MODD14-05 677015 546678 126 150,0 35 -50 Espacement négligeable MODD14-06 677187 546311 165 150,0 215 -50 18,0 28,5 10,5 7,06 0,93













80,5 84,0 3,5 2,35 0,49













103,0 113,5 10,5 7,11 1,32 MODD14-07 676953 546604 130 153,0 35 -50 117,0 121,5 4,5 2,46 3,07 MODD14-08 676905 546526 133 153,0 35 -50 46,5 54,0 7,5 4,01 0,47













90,0 94,5 4,5 2,40 0,46 MODD14-09 676862 546452 172,8 177,0 35 -50 130,0 134,0 4,0 2,16 0,25 MODD14-10 676813 546385 177 162,0 35 -50 Espacement négligeable MODD14-11 676753 546308 183 156,0 35 -50 Espacement négligeable MODD15-18 677094 546485 145 153 35 -50 52,5 55,5 3,0 1,46 0,87













81,0 84,0 3,0 1,47 1,96 MODD15-19 677050 546407 135 183 35 -50 Espacement négligeable MODD15-20 676999 546345 104 165 35 -50 Espacement négligeable Forage d'exploration en circulation inverse à Moeroekreek (Tigri), année 2015 No trou Grille locale Profondeur de trou

(m) Orientation (°) Pendage (°) De

(m) À

(m) Espace-ment (m) Épaisseur vraie

(m)3 Au

(g/t) Coord, est Coord, nord Élévation MORC15-25 677300 546478 99 150 35 -50 Espacement négligeable MORC15-26 677294 546465 85 150 215 -50 Espacement négligeable Excavation de tranchées à Moeroekreek (Tigri), année 2016 No trou Grille locale Profondeur de trou

(m) Orientation (°) Pendage

(°) De

(m) À

(m) Espace-ment (m) Épaisseur vraie

(m)3 Au

(g/t) Coord,

est Coord, nord Élévation MOTR16-11 677112 546271 153,53 80



10,0 14,0 4,0 3,65 0,62













48,0 52,0 4,0 3,66 7,76













56,0 66,0 10,0 9,07 3,34













70,0 74,0 4,0 3,59 0,87 MOTR16-12 677260 546450 88,01 62



Espacement négligeable MOTR16-13 677406 546615 101,69 24



Espacement négligeable MOTR16-14 677353 546625 93 40



Espacement négligeable

Notes :

Les sondages des tranchées recoupées de 2014-2016 ne sont pas écrêtés et aucune longueur minimale n'est appliquée.

Tableau 3 : Résultats d'analyse des sondages en circulation inverse du programme de forage du Brokolonko de 2018

Sondages d'exploration au diamant à Brokolonko, année 2018 (*) No trou Grille locale, Zone 21 N Profondeur de trou

(m) Orientation (°) Pendage (°) De

(m) À

(m) Espacement (m) Épaisseur vraie (m)* Au

(g/t) Coord, est Coord, nord Élévation BKDD18-001 661100 555780 108,22 150 30 -50 3,60 7,50 3,90 2,22 0,51 BKDD18-002 661148 555865 88,03 171 30 -50 159,0 163,5 4,50 2,76 1,87 BKDD18-003 661327 555764 60,79 153 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-004 661082 555332 64,15 165 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-005 661173 555499 73,58 159 30 -50 0,0 3,0 3,0 1,71 0,50 BKDD18-006 661208 555579 78,68 180 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-007 661273 555671 59,34 150 30 -50 0,0 7,50 7,50 4,27 0,43 BKDD18-008 661234 555240 50,37 150 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-009 661126 555422 63,39 150 30 -50 127,5 136,5 9,0 5,11 0,96 BKDD18-010 661369 555322 57,94 150 30 -50 0,0 3,0 3,0 1,71 0,37













117,2 122,9 5,7 3,32 0,35













130,5 133,5 3,0 1,76 0,52 BKDD18-011 661402 555441 53,05 171 30 -50 6,0 9,0 3,0 1,74 0,38













147,0 150,0 3,0 1,73 0,95 BKDD18-012 661536 555309 95,64 150 30 -50 54,0 60,0 6,0 3,10 0,49 BKDD18-013 661471 555230 77,08 150 30 -50 46,5 52,5 6,0 3,43 0,19 BKDD18-014 661427 555140 48,08 180 30 -50 72,0 75,0 3,0 1,92 5,69













151,5 165,0 13,5 8,22 0,51 BKDD18-015** 662100 555112 65,90 213 30 -50 148,5 150,0 1,5

22,82 BKDD18-016 662048 555023 70,62 180 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-017 661996 554943 62,50 150 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-018 661950 554855 50,28 159 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-019** 661897 554769 47,47 153 30 -50 47,0 48,1 1,1

88,55 BKDD18-020 661718 554840 48,34 150 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-021 661544 554924 48,92 179 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-022 661769 554931 51,95 180 30 -50 Espacement négligeable BKDD18-023 661820 555008 74,90 183 30 -50 0,0 6,0 6,0 3,44 0,69 BKDD18-024 661659 555158 72,09 171 30 -50 0,0 7,5 7,5 4,29 0,24 BKDD18-025 661661 555160 72,12 180 210 -50 9,0 15,0 6,0 4,24 0,29 Forage d'exploration en circulation inverse à Brokolonko, année 2018 No trou Grille locale, Zone 21 N Profondeur de trou

(m) Orientation (°) Pendage (°) De

(m) À

(m) Espace-ment (m) Épaisseur vraie (m)* Au

(g/t) Coord, est, Coord, nord Élévation BKRC18-001 660361 554901 51,13 130,0 30 -50 50,00 54,00 4,00 2,42 0,46 BKRC18-002 660409 554980 39,93 128,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-003 660356 555301 105,16 150,0 30 -50 16,0 24,0 8,0 4,84 1,17













30,0 44,0 14,0 8,28 0,40













54,0 60,0 6,0 3,59 0,42 BKRC18-004 660304 555223 64,72 150,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-005 660173 555347 53,56 150,0 30 -50 32,0 46,0 14,0 8,54 0,49













54,0 68,0 14,0 8,57 0,48













76,0 84,0 8,0 4,96 0,91 BKRC18-006 660113 555272 46,49 134,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-007 660218 555445 66,43 150,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-008 660458 555071 53,86 150,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-009 660508 555145 52,81 150,0 30 -50 52,0 56,0 4,0 2,32 0,97 BKRC18-010 660545 555232 55,60 150,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-011 660649 555015 87,33 150,0 30 -50 38,0 44,0 6,0 3,66 0,71 BKRC18-012 660748 555076 110,74 150,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-013 660782 555171 124,36 150,0 30 -50 102,0 108,0 6,0 3,37 0,31 BKRC18-014 660805 555255 108,23 150,0 30 -50 6,0 18,0 12,0 7,38 0,50 BKRC18-015 660374 555403 103,52 150,0 30 -50 28,0 32,0 4,0 2,50 1,10













36,0 40,0 4,0 2,52 0,33













44,0 48,0 4,0 2,54 0,54 BKRC18-016 660752 555585 113,13 150,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-017 660809 555662 115,97 150,0 30 -50 Espacement négligeable BKRC18-018 660954 555528 122,53 150,0 30 -50 90,0 116,0 26,0 17,45 0,59 BKRC18-019 660999 555614 112,71 150,0 30 -50 122,0 126,0 4,0 2,59 1,35













132,0 138,0 6,0 3,88 2,72













142,0 148,0 6,0 3,88 0,83 BKRC18-020 661053 555698 96,45 150,0 30 -50 0,0 8,0 8,0 4,71 0,92

Notes :

Les intersections recoupées sont calculées en utilisant une longueur minimale de 3 mètres et une teneur de coupure de 0,30 g Au/t. Les valeurs recoupées de ≥ 5 g/t ont été analysées par gravimétrie et sont comprises dans le tableau. Les épaisseurs vraies sont estimées d'après des géométries recoupées selon une structure orientée 125/85. Aucune longueur minimale n'a été appliquée à BKDD18-015 et à BKDD18-019.

Figure 1 : Vue des trous de forage sur l'extension nord-ouest de Saramacca comportant d'importantes intersections



To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/40962_e7e3743634f2cbf3_001full.jpg

Figure 2 : Vue des trous de forage de Brokolonko comportant d'importantes intersections du programme de forage de 2018



To view an enhanced version of Figure 2, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/40962_e7e3743634f2cbf3_002full.jpg