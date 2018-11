Sonoro Metals Corp. veröffentlicht erste Bohrergebnisse aus Cerro Caliche

VANCOUVER, Kanada. 9. November 2018. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro") veröffentlicht die Ergebnisse der ersten 13 Bohrungen des 10.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms auf dem Projekt Cerro Caliche im Mega-Bezirk Cucurpe Sonora in Sonora, Mexiko. Sonoros Bohrprogramm durchteufte eine Goldvererzung in oberflächennahen Stockworks und Kontakthöfen an geschichteten Gangausbildungen rund um größere bekannte Erzgänge einschließlich 39,6 m mit im Durchschnitt 1,0 g/t Goldäquivalent (AuÄq) und 10,67 m mit 1,54 g/t AuÄq.Auf Cerro Caliche wurde sowohl mittels handwerklichen Bergbaues als auch modernen Explorationskampagnen nach Gold gesucht einschließlich Probenentnahmen und Bohrungen der Corex Gold Corp. im Jahre 2007, deren Ergebnisse zur Verfügung gestellt wurden."Die anfänglichen Ergebnisse dieser ersten Phase der Bohrungen auf Cerro Caliche unterstützen die Genauigkeit der Bohrungen, die von früheren Betreibern innerhalb des Projektgebietes niedergebracht worden sind und insbesondre der von Corex durchgeführten Arbeiten," sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Die Bohrungen haben weiter bestätigt, dass die Vererzung in der Zone Los Japoneses in alle Richtungen offenbleibt einschließlich zur Tiefe."Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Bohrergebnisse stammen aus Bohrungen, die das Ziel Los Japoneses anvisierten, eine von sieben Zonen auf der Liegenschaft Cerro Caliche, wo handwerklicher Bergbau betrieben wurde.Zielzone: Los JaponesesDie Tabelle finden Sie in der Originalmeldung von DGAP:http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/sonoro-metals-corp-veroeffentlicht-erste-bohrergebnisse-aus-cerro-caliche/?newsID=1107961Zahlreiche Gänge und fadenähnliche Erzgänge wurden durchteuft, was das Konzept eines umfassend vererzten epithermalen Gangsystems unterstützt. Die vererzten Abschnitte reichen von 3 m bis über 40 m. Die durchteuften Erzgänge fallen im Allgemeinen mit 70 Grad ein und die Bohrungen wurden in einem Winkel von 45 Grad niedergebracht, folglich entsprechen die Mächtigkeiten der vererzten Abschnitte ungefähr 60 Prozent der durchteuften Mächtigkeiten.Die Bohrproben wurden mittels eines Luftstrom-Fliehkraftabscheiders gesammelt und anschließen in einem Splitter geviertelt. Die geviertelten Proben wurden in Plastiksäcke mit Kennzeichnung verpackt und verschlossen. Der Probengruppe aus den Bohrungen wurden Leerproben, Standards und Doppelproben hinzugefügt. Die Proben werden von einem Lkw der ALS-Chemex abgeholt und direkt zu deren Vorbereitungslabor in Hermosillo, Sonora, gebracht. Das Vorbereitungslabor vermahlt einen Teil der Probe zu einem feinen Pulver, wovon 500 Gramm an das Analyselabor der ALS-Chemex in Vancouver geschickt werden. 30 Gramm werden für die Brandprobe auf Gold verwendet. Das angefallene Probierkorn wird aufgelöst und der Goldgehalt mittels Atomabsorption bestimmt. Eine weitere Probenmenge wird in einem Gemisch aus vier Säuren für die ICP-Multielementanalysen aufgelöst.Nach der Vorbereitung einschließlich Zerkleinerung, Aufteilung und Feinstmahlung werden die Proben nach Vancouver, British Columbia, zur Laboranalyse geschickt, wo mittels Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren der Goldgehalt bestimmt wird. Eine weitere Teilprobe wird für die Multielementanalyse in einem Gemisch aus vier Säuren aufgelöst.Das Bohrprogramm auf Cerro Caliche wird in zwei Phasen durchgeführt, wobei für jede Phase ungefähr 5.000 Bohrmeter geplant sind. Die aktuellen Bohrungen werden eine Bestätigung und Verbesserung der Vererzung nahe der Oberfläche im Zielgebiet Cabeza Blanca anvisieren. Dieses Gebiet liegt ungefähr 1 km westlich des Zielgebietes Los Japoneses.Die Konzessionen Cerro Caliche liegen ungefähr 45 km südöstlich von Magdelena de Kino im nördlichen Zentralteil des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Die historischen Minen innerhalb Cerro Caliche schließen Cabeza Blanca, Los Cuervos, Japonesas, Las Abejas, Boluditos, Colorado und Espanola ein, die bis vor ungefähr 130 Jahren, während unterschiedlicher Zeitabschnitte in Betrieb waren.Die Vererzungstypen des Mega-Bezirks Cucurpe umfassen Varianten epithermaler niedriger Sulfidierung, vererzter epithermaler Intrusionsgänge und zugehöriger vulkanischer Gesteine sowie benachbarter mesothermaler Goldvererzung des Carlin-Typs. Diese Lagerstätten im Bezirk scheinen Vererzungsaltern ähnlich zu sein, die zwischen 40 und 30 Mio. Jahren liegen. Stellenweise alterierte felsische Intrusionsgänge kreuzen die vererzten Metasedimentgesteine und könnten mit der Vererzung in den Intrusionsgängen und den Metasedimentgesteinen in Zusammenhang stehen. Das Gebiet Cerro Caliche ist ein Unterbezirk des Goldminenbezirks Cucurpe mit vielen Gambusino-Abbaustätten und Erkundungsgruben auf den Konzessionen sowie Bohrungen.Der Mega-Bezirk Cucurpe wurde im Allgemeinen als ein Bezirk mit vorherrschend Erzgängen betrachtet einschließlich der laufenden Minen Mercedes und Cerro Prieto. Die Aktivitäten in den Minenbereichen Cerro Prieto und Santa Gertrudis haben in den jüngsten Jahren Tagebauressourcen entwickelt mit einer eingesprengten Goldvererzung bis hin zu einer Goldvererzung des Stockwork-Typs.Die Wirtsgesteine umfassen jurassische bis kretazische Metasedimentgesteine einschließlich Tonschiefer, Schiefer, Quarzit, Kalkstein, Quarzgeröllkonglomerat und Andesit. Intrusionsgesteine setzen sich zusammen aus mittelkörnigen Granodiorit in den westlichen Teilen des Projekts in der Nähe der Mine Cabeza Blanca. Es scheint, dass die Erzgänge den Intrusionsstock durchziehen. Der Granodiorit weist Anzeichen einer schwachen Metamorphose auf mit chloritischer Alteration und unregelmäßigen Bänderungstexturen auf. Der Rhyolith kommt in Form unregelmäßiger Körper vor, die in größeren Höhen im Nordteil der Konzession verbreitet sind einschließlich des Gebiets Rincon, wo er in Form von Effusionen, Lagergängen, Intrusionsgängen und Rhyolithkuppen vorkommt. Ein Teil des Rhyoliths ist vererzt und scheint mit der epithermalen Goldvererzung auf dem Projekt in Zusammenhang zu stehen.Stephen Kenwood, P. Geo. ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat diese Pressemitteilung gelesen und übernimmt dafür die Verantwortung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vorkommen einer Vererzung auf den Liegenschaften neben oder in der Nähe von Cerro Caliche nicht unbedingt ein Anzeichen einer Vererzung auf Cerro Caliche ist.Die ungefähr 1.400 Hektar umfassenden Cerro-Caliche-Konzessionen in diesem wichtigen Goldbergbaubezirk sind im Besitz der Sonoro mittels Optionsabkommen mit fünf Verkäufern. Der Mega-Bezirk Cucurpe Sonora umfasst Premier Golds Goldmine Mercedes, Goldgroup Minings Goldmine Cerro Prieto, Agnico Eagles vor Kurzem erworbene Goldmine Santa Gertrudis und andere Prospektionsgebiete mit Goldvererzung.Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von Edelmetallliegenschaften in Sonora, Mexiko und in Alaska, USA. Sonoros qualifiziertes Explorationsteam in Mexiko wird von dem in Hermosillo ansässigen Geologen Melvin Herdrick geleitet. Er besitzt 45 Jahre Bergwerkserfahrung einschließlich 10 Jahre als Chef-Geologe bei Phelps Dodge, Mexiko und 7 Jahre als Vice President der Exploration bei Pediment Gold in Mexiko bis zur Übernahme durch Argonaut Gold im Jahr 2011. Sonoros Chef-Geologe und qualifizierte Person ist Stephen Kenwood, der über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Mineralexploration und Erschließung besitzt.Sonoro Metals Corp.Kenneth MacLeodPresident u. CEOTel. +1-604-632 1764info@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 1573728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.