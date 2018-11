Kitcos Goldumfragen: Analysten erwarten weitere Kursverluste

Unter den professionellen Marktbeobachtern hat sich die Stimmung in Bezug auf die Edelmetalle offenbar wieder zum Negativen gewendet. Dies zeigt die aktuelle wöchentliche Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News . Grund für den Pessimismus könnte die Erwartung einer weiteren Straffung der Geldpolitik in den USA sein: Bei einer Sitzung in der vergangenen Woche hatte der Offenmarktaussschuss der Notenbank in Anbetracht der positiven Wirtschaftslage weitere Zinserhöhungen angekündigt.Letzte Woche gaben 20 Vertreter der Wall Street ihre Prognosen zur Entwicklung des Goldpreises ab. Zwölf von ihnen (60%) waren auf kurze Sicht bearish eingestellt, während jeweils vier (20%) mit Kursgewinnen bzw. mit einer Seitwärtsentwicklung rechneten.Darüber hinaus beteiligten sich auch 370 Privatanleger an der Umfrage. Von diesen erwarteten 48% (178 Personen) einen höheren Goldpreis zum Ende der Woche, wohingegen 29% (109 Personen) glauben, dass der Kurs sinken wird. Die übrigen 22% (83 Umfrageteilnehmer) rechnen nicht mit signifikanten Änderungen des Preisniveaus.© Redaktion GoldSeiten.de