Adrian Day: Goldbergbauaktien auf Niveau von 2001

Auf der kürzlichen New Orleans Investment Conference erinnerte Adrian Day von Adrian Day Asset Management die Marktteilnehmer daran, dass man nicht ohne Grund Nonkonformist sein sollte. Man sollte dennoch gesunden Menschenverstand verwenden und es nicht übertreiben, berichtet Investing News "Häufig kann es einen Markt oder Sektor oder eine Aktie geben, die stark rückläufig ist, und natürlich wirft ein Nonkonformist da einen Blick darauf", so Day. Der Fehler liege darin, anzunehmen, dass etwas billig sei, wenn es in Ungnade gefallen ist; denn das sei manches Mal eben nicht der Fall.Aktuell, so meint er, seien die Goldaktien billig, und einige von ihnen würden gute Kaufgelegenheiten bieten. "Das Timing ist unsicher - also ist das Timing unklar. Aber was die Bewertung oder den Preis angeht, so haben wir Goldaktienpreise, die sich wieder auf demselben Niveau wie im Jahr 2001 befinden."© Redaktion GoldSeiten.de