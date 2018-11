Iranische Nachfrage nach Goldbarren und -münzen erreicht neues Hoch in Q3

Im dritten Quartal des Jahres setzte sich das positive Momentum am iranischen Goldbarren und -münzmarkt fort, berichtet Scrap Register . Die iranische Nachfrage nach Barren und Münzen erreichte 21,1 Tonnen, was den höchsten Wert seit Q2 2013 darstellt. Insgesamt machte dies ein Drittel der Nachfrage am mittelöstlichen Markt aus.Erneute Sanktionen und der fallende Rial untermauerte diese Flucht zu Gold. Barren und Münzen wurden gegenüber Schmuck bevorzugt, da diese keiner Mehrwertsteuer unterliegen. Der mittelöstliche Goldbarren und -münzmarkt hat seinen kürzlichen Aufwärtstrend fortgesetzt und stieg im Jahresvergleich um 144% und verglichen zum vorherigen Quartal um 28%.Die Nachfrage nach Barren und Münzen in der Türkei reagierte anders auf die Mischung aus finanzieller Unsicherheit und Währungsschwäche. Als der Goldpreis in türkischen Lira im August auf ein Rekordniveau stieg, liquidierten Investoren einen Teil ihrer Barren- und Münzbestände, um Profite zu verzeichnen.© Redaktion GoldSeiten.de