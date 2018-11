Venezuela treibt Goldproduktion weiter an, trotz US-Sanktionen

Venezuelas Präsident, Nicolas Maduro, meinte am Freitag, dass seine Regierung die Produktion von Mineralien weiterhin antreiben würde, berichtet Xinhua.net . Dies betreffe vor allem Gold, so meinte er. Diese Entscheidung traf das Staatsoberhaupt trotz der Sanktionen, die von den Vereinigten Staaten über das Land verhängt wurden."Venezuela wird den Befehlen des US-amerikanischen Imperiums niemals folgen und wird weiterhin Gold produzieren", so Maduro bezüglich der kürzlich verhängten Sanktionen. Diese wurden zu Beginn dieses Monats durch den US-amerikanischen Präsidenten, Donald Trump, gegen Venezuela verhängt. Sie verbieten es US-Bürgern und Entitäten Goldexporthandel mit dem Land durchzuführen."Es mag verrückt klingen", dem Land zu verbieten, Gold zu produzieren und zu verkaufen, meinte Maduro. Er fügte hinzu, dass Venezuela weiterhin wichtige Einnahmen in Gold für das öffentliche Schulwesen, das öffentliche Gesundheitssystem und die Wohnungen der Einwohner verzeichnen werde.© Redaktion GoldSeiten.de