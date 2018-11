Euro Sun Mining: Vollständige Genehmigung der Bergbaulizenz für Rovina Valley

Toronto, 12. November 2018 - Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) (Euro Sun" oder das "Unternehmen") berichtet den Abschluss des Ratifizierungsverfahrens ihrer Abbaugenehmigung und Bergbaulizenz für das Projekt Rovina Valley in Rumänien. Euro Suns Bergbaulizenz wurde auf der wöchentlichen Sitzung der rumänischen Regierung am 9. November 2018 vom rumänischen Premierminister unterzeichnet, wie in einer Pressemitteilung auf der Webseite der rumänischen Regierung1 berichtet wurde.1(http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-proiectele-de-acte-normative-adoptatesau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-guvernului-romaniei-din-9-noiembrie-2018).Die vollständig genehmigte Bergbaulizenz für das Projekt Rovina Valley wird jetzt im Amtsblatt (Official Monitor) der rumänischen Regierung veröffentlicht.Stan Bharti, Chairman von Euro Sun, sagte: "Die Bedeutung dieser Ratifizierung kann nicht stark genug betont werden. Rumänien hat jetzt eine aufgeschlossene Bereitschaft für Bergbauinvestitionen demonstriert. Eine Sache, durch die sicherlich nicht nur das Projekt Rovina Valley, sondern auch Bergbauinvestitionen in Rumänien eine signifikante globale Beachtung finden werden. Ich möchte allen Beamten der rumänischen Regierung danken, die an der Genehmigung dieses wichtigen Meilensteins beteiligt waren."G. Scott Moore, President und CEO, sagte: "Wir sind sehr zufrieden, dass das Ratifizierungsverfahren für unsere Bergbaulizenz erfolgreich abgeschlossen wurde. Ich möchte mich bei der National Agency for Mineral Resources (für Mineralressourcen zuständige nationalen rumänische Behörde) für die Unterstützung dieses für Euro Sun und Rumänien wichtigen Projekts bedanken. Als das erste nicht staatliche Unternehmen, dessen Bergbaulizenz ratifiziert wurde, sind wir verpflichtet, das Projekt Rovina Valley als ein Beispiel für verantwortungsbewussten Bergbau zu den höchsten Umweltstandards zu entwickeln, und werden dabei unseren lokalen Gemeindepartnern und dem rumänischen Staat bedeutende wirtschaftliche Auswirkungen bringen."Das Unternehmen wird jetzt die Environmental and Social Impact Assessment (ESIA, Beurteilung der ökologischen und sozialen Auswirkungen) durchführen und ebenfalls die Machbarkeitsstudie fortsetzen, um das Projekt Rovina Valley in Richtung einer Konstruktionsentscheidung zu avancieren.Die wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) aus dem Jahre 2010 skizzierte ein robustes Projekt mit einer jährlichen Goldproduktion von im Durchschnitt 196.000 Unzen über 19 Jahre, wobei in den ersten 5 Jahren die jährliche Produktion bei durchschnittlich 238.000 Unzen liegen wird. Ferner deutete die PEA an, dass das Projekt Rovina Valley jährlich 49,4 Millionen Pfund Kupfer produzieren würde. Diese Produktion basiert auf einer Produktionsrate von ungefähr 45.000 Tonnen pro Tag.Die Machbarkeitsstudie wird ein skalierbares abgestuftes Konzept untersuchen, das höhergradige Zonen der Lagerstätte anvisiert. Der Abbau wird in der Lagerstätte Colnic beginnen. Danach folgen die anderen Lagerstätten. Die anfängliche Durchsatzmenge wird bei 15.000 bis 25.000 Tonnen pro Tag liegen. Das Unternehmen glaubt, dass dieses abgestufte Konzept die im Voraus anfallenden Investitionskosten besser handhabt, die Projektrisiken stärker minimiert und laut Erwartungen im Vergleich mit der PEA 2010 eine verbesserte Wirtschaftlichkeit liefert.Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass Guy Charette mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten ist. Herr Charette ist seit 2003 ein Director gewesen. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Charette für seine Beiträge.Das Projekt Rovina Valley ist eine der größten Minerallagerstätten in der Europäischen Union und umfasst drei Porphyr-Lagerstätten: Colnic und Rovina, zwei an der Oberfläche liegende Lagerstätten sowie Ciresta, eine untertägige Lagerstätte. Das Projekt Rovina Valley beherbergt erkundete und angezeigte Mineralressourcen von 7,2 Millionen Unzen Gold und 1,4 Milliarden Pfund Kupfer in 406 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,55 g/t Gold und 0,16% enthaltenem Kupfer.Die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung, die die metallurgischen Studien betrifft, wurde von Randall Ruff, Vice President Exploration bei Euro Sun, geprüft und genehmigt. Er ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im westlichen Zentral-Rumänien, das die zweitgrößte Goldlagerstätte in Europa beherbergt.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.