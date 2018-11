Endeavour Silver - Die Stimmung kippt mit -6%

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. befindet sich kurz vor der Generierung eines weiteren Verkaufssignals. Die mögliche Bodenbildung im Rahmen der Unterstützung rund um 2,10 USD ist "durch". Vielmehr steht die Aktie an der Klippe für eine Korrekturausdehnung. Mit den gestrigen Verlusten von rund 6% erscheint daher ein weiterer Abwärtslauf bis zur Marke von 1,50 USD kaum vermeidbar.Retten könnte hier nur noch ein rascher Anstieg über das letzte Bewegungshoch vom 5. November bei 2,20 USD. Oberhalb dessen könnte es zumindest weitere Aufwärtsschübe bis zum Niveau von 2,45 USD geben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.