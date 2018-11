Banque de France und JP Morgan wollen neues Goldhandelszentrum schaffen

Berichten zufolge plant die französische Zentralbank, in Paris ein Zentrum des internationalen Goldhandels zu schaffen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters gestern meldete, hat die Bank zu diesem Zweck eine Vereinbarung mit JP Morgan geschlossen. Demnach will die Banque de France insbesondere Dienstleistungen für andere Zentralbanken anbieten, u. a. Goldswaps, Leasings und das Einlagern von staatlichen Goldreserven.Die stellvertretende Gouverneurin Sylvie Goulard hatte zunächst nur mitgeteilt, dass man eine Partnerschaft mit einer "großen Geschäftsbank" eingegangen sei. Mehreren Quellen zufolge handelt es sich dabei jedoch um JP Morgan, eine der größten Bullionbanken weltweit, die neben anderen Mitgliedsbanken auch am Clearing des Londoner Goldmarktes beteiligt ist.Das neue Handelszentrum für Edelmetalle ist offenbar Teil eines umfassenderes Plans, Paris im Zuge des Brexits zu einem entscheidenden Knotenpunkt der Finanzwelt zu machen. Bislang zählte die Bank of England zu den wichtigsten Dienstleister und Treuhändern im Bereich der offiziellen Goldreserven. Am Handelsplatz der Londoner LBMA werden zudem täglich Goldgeschäfte im Wert von 25 Milliarden Dollar abgewickelt.Einer anonymen Quelle zufolge ist man bei der Banque de France jedoch überzeugt, dass europäische Kunden nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU nach Alternativen zum Londoner Goldmarkt suchen werden.Die französische Zentralbank hatte bereits 2012 begonnen, ihre Dienstleistungen im Goldsektor zu erweitern. Nach Angaben des Artikels modernisiert sie nun auch ihre Tresorräume und verbessert die Qualität ihrer eigenen Goldreserven, damit diese für den Handel am internationalen Markt besser geeignet sind.© Redaktion GoldSeiten.de