Gold schwach: Belastungsfaktoren sind klar

Der Goldpreis zeigte sich gestern schwach. Die angeschlagene technische Situation und die Entwicklungen bei den Währungen sind erneut die Belastungsfaktoren. Der chinesische Yuan war gestern wieder schwächer zum USD und die Korrelation zwischen Gold und dem Yuan bleibt hoch:Der USD nimmt wieder Anlauf in Richtung der Hochs von Ende Oktober. Als er im Oktober gescheitert ist und von knapp 6,98 auf unter 6,90 fiel, erholte sich Gold umgehend. Der USD-Index zog gestern nach oben. Aufgrund der Positionierungen an der Terminbörse (Commercials Short, Spekulanten Long) wird die Luft mit jedem Anstieg dünner.Möglich wäre ein letzter Sprung nach oben, vielleicht zur Schließung des GAP´s (siehe blauer Kreis) bei knapp unter 99:Gold hat sich dem stärken USD gebeugt und rutschte unter die 50-Tagelinie im Spot-Preis:Im Wochenchart wird deutlich ersichtlich, wie hart Gold an der 200-Wochenlinie um 1.235 USD ausgebremst wurde. Drei Wochen wurde versucht, diese wichtige Linie zu überschreiten: