GFMS: Nachfrage nach Gold steigt im dritten Quartal

Laut neuester GFMS-Studie von Thomson Reuters wird die Nachfrage für Gold im Dezember-Quartal und 2019 steigen, und somit auch der Preis. Wie auf MiningNews.net berichtet wird, sind die zuvor niedrigen Preise ein Grund für den momentanen Anstieg.So stieg die Goldnachfrage im September-Quartal bereits um 4% auf ca. 1.010 t, wobei die erhöhte Nachfrage seitens des öffentlichen Sektors und der Elektronikindustrie durch große ETF-Abflüsse ausgeglichen wurden. Die ETF-Bestände fielen von 2.312 t Ende Juni auf 2.221 t Ende September.Bei den Kleinanlegern war die Nachfrage nach Münzen und Barren gemischt, aber insgesamt mit einer Tendenz nach oben, außer in Südamerika und Mexiko. Eine hohe Münznachfrage ließ die Gesamtnachfrage von Kleinanlegern in den USA 26% steigen, obwohl Investitionen in Goldbarren weiterhin rückläufig waren.Die Schweizer Goldbarrenproduktion profitierte von einer starken Nachfrage aus dem Ausland, vor allem dem Fernen Osten.Auch die Investitionsnachfrage aus Indien begann sich zu erholen. Käufer stockten ihre Goldbestände im August auf, als die Preise in Rupien fielen.In der Schmuckbranche stieg die globale Nachfrage im September-Quartal um 3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wobei die Herstellung um 1% fiel.Insgesamt war die Entwicklung der Edelmetallmärkten gemischt. In Deutschland und Nordamerika war die Lage von einer stärkeren Nachfrage gekennzeichnet, während die Goldkäufe in der Türkei aufgrund der dortigen Währungskrise deutlich abgenommen haben. Zudem gab es merkliche Diskrepanzen unter den asiatischen Ländern.In Bezug auf die staatliche Goldnachfrage prognostizieren die Analysten einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. "Russland bleibt weiterhin führend (schwache Währung in Kombination mit US-Sanktionen, die die Gewinne durch den hohen Ölpreis zunichte machen), gefolgt von Kasachstan und einer zunehmenden Zahl an aufstrebenden Ländern, die ihre Zehen ebenfalls ins Wasser tauchen", schreibt GFMS. Nach Einschätzung der Marktforscher werden die Zentralbanken in diesem Jahr insgesamt 450 t Gold zukaufen.© Redaktion GoldSeiten.de