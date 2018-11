MINES ABCOURT ANNONCE D'EXCELLENTS RESULTATS POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE ET L'EXERCICE FINANCIER ANNUEL 2018 - LA MINE ELDER DEGAGE UN PROFIT NET DE 1, 4 M $ POUR L'EXERCICE 2018

______________________________________________________________________

Ce communique de presse remplace celui du 6 novembre dernier. Le tableau des faits saillants a ete reorganise pour eviter toute confusion.

Rouyn-Noranda, Quebec / TheNewswire / Canada, le 13 novembre 2018

Mines Abcourt inc. (la Societe ou Abcourt) (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort) annonce ses resultats operationnels et financiers pour les quatriemes trimestres et les exercices termines le 30 juin 2018 et 2017 avec de tres bons resultats.

Faits saillants du quatrieme trimestre et de l'exercice financier annuel :

Description 3 mois 30-juin-18 $ 3 mois 30 juin-17 $ 12 mois 30-juin-18 $ 12 mois 30-juin-17 $ Vente d'or et d'argent 9 094 173 8 013 482 26 044 120 22 251 954 Cout des ventes 7 413 533 6 883 118 23 495,336 21 523 330 Benefice brut 1 680 640 1 130 364 3 548 784 728 624 Charges 297 423 (2 743) (835 445) (1 508 853) Autre revenu 13 986 4 283 37 756 43 785 Profit (perte) avant impots 1 397 203 1 137 390 2 751 095 (736 444) Impots et impots differes 1 244 732 97 998 1 335 487 170 042 Revenu net (perte) et revenu total (perte) 152 471 1 039 392 1 415 608 (906 486) Revenu net (perte) par action 0,00 0,00 0,01 (0,00)

Faits saillants de production du quatrieme trimestre et annuel:

Description 3 mois 30-juin-18 3 mois 30-juin-17 12 mois 30-juin-18 12 mois 30-juin-17 Tonnes usinees 30 647 23 277 113 398 98 153 Tonnes extraites 32 466 24 041 114 475 97 425 Onces d'or produites 4 601 3 774 15 380 13 405 Onces d'or vendus 5 409 4 779 15 683 13 322 Recuperation de l'or 97,10 % 97,58 % 96,90 % 95,70 % Inventaire d'or (total $) 1 125 770$ 1 530 016$ 1 125 770$ 1 530 016$

Commentaires :

Si on compare les resultats de production des exercices 2018 avec ceux de 2017, on constate les changements suivants. Voir ci-bas :

Tonnes usinees

?. + 15,5% Onces d'or produites + 14,7% Revenus de vente d'or et d'argent + 17,0% 2018 = $Can 1 661/on ; $US 1 311/on 2017 = $Can 1 650 /on ; $US 1 249/on Cout moyen de production au comptant - 14% 2018 = $Can 1 322 /on ; $US 1 044/on

?. 2017 = $Can 1 513 /on; $US 1 145/on Cout global de production - 15,9% 2018 = $Can 1 563 /on ; $US 1 253/on 2017 = $Can 1 253/ on ; $US 1 372/on Profit net (perte nette) 2018 = 1,4 M$ 2017 = (0,9 M)$ Mouvement de tresorerie provenant des activites operationnelles surplus of 5,2 M$ en 2018 deficit of 0,8 M$ en 2017 Tresorerie a la fin des exercices 2,5 M$ en 2018 1,3 M$ en 2017 Impots miniers 1,4 M$ en 2018 0,2 M$ en 2017

Au cours de l'exercice annuel de 2018, la valeur des actifs a augmente de 4 048 785 $, passant de 37 458 247 $ en 2017 a 41 507 032 $ en 2018. La croissance observee s'aligne avec notre strategie de creer de la valeur pour nos actionnaires. Pour l'exercice, le profit brut realise avec la production de la mine Elder a ete de 3 548 784 $ en 2018 (728 624 $ en 2017). En gros, les tonnes usinees, les onces produites et les revenus ont augmente d'environ 15%. Par ailleurs, les couts moyens de production ont baisse d'environ 15%. Le mouvement de tresorerie, provenant des activites operationnelles de 2018, a genere un surplus remarquable de 5,2 M$ tandis qu'en 2017, un deficit de 0,8 M$ avait ete realise. Les impots miniers de 2018 sont gonfles par une recotisation de l'exercice 2016. En 2017, les impots miniers ont ete de 0,2 M$. N'eut ete de cette recotisation en 2018, le profit net aurait ete tres interessant. Le profit net de 2018 a ete de 1 415 608 $. En 2017, une perte de 906 486 $ a ete realise. Le profit net (perte) par action a ete de 0,01$ en 2018, ($0,00) en 2017.

Veuillez vous referer a la section << Mesures financieres non definies par les PCGR >> contenue dans le rapport de gestion annuel.

Abcourt possede deux actifs de qualite dans l'or, soit les mines Elder et Geant Dormant, ainsi que plusieurs autres proprietes avec de la mineralisation importante en or. Dans le zinc, le projet Abcourt-Barvue ou on trouve d'importantes ressources en zinc et en argent et il y a aussi les gisements satellites suivants : Vendome, Jonpol et Aldermac.

STRATEGIE ET PERSPECTIVE

Presentement, la Compagnie se concentre sur la stabilisation et l'augmentation de la production a la mine Elder. Notre objectif est de produire 12500 tonnes par mois.

Nous desirons utiliser la pleine capacite de l'usine Geant Dormant en traitant avec du minerai a forfait, afin de reduire le cout unitaire des tonnes traitees.

Pour le plus long terme, dans le secteur de l'or, la Compagnie a debute un programme de forage sur les proprietes Flordin et Discovery ou on trouve de la mineralisation en or importante.

De plus, en considerant les conditions tres favorables du marche du zinc, nous avons accelere notre recherche d'une formule de financement du projet Abcourt-Barvue avec des ressources importantes en zinc et en argent. Une mise a jour de l'etude de faisabilite de 2007 est en cours.

A PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une etude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder.

La propriete Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2014). Une etude de faisabilite a ete completee par Roche et Genivar en 2007 et une mise a jour est en cours.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine pouvant traiter 700 a 750 tonnes par jour. Une evaluation des ressources minerales, selon le reglement NI 43-101, a ete deposee sur Sedar dernierement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar www.sedar.com.

Ce communique de presse a ete prepare par M. Renaud Hinse, ingenieur et president de Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiee selon les termes du Reglement 43-101. M. Hinse a approuve la divulgation des informations scientifiques et techniques.

ENONCES PROSPECTIFS

Le present communique renferme des declarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communique, l'emploi des termes << estimer >>, << projeter >>, <<anticiper>>, << prevoir >>, << viser >>, << croire >>, << esperer >>, << pouvoir >> et des expressions semblables, de meme que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des declarations prospectives. Les declarations prospectives sont fondees sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'a la date de leur publication. Sauf exception prevue dans les lois applicables, la Societe ne prend aucun engagement, ni la responsabilite de mettre a jour ou de reviser publiquement toute declaration prospective ou toute information prospective a la lumiere de nouvelles donnees, d'evenements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une difference importante entre les resultats reels et ceux indiques dans les declarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marche, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americain, la teneur du minerai extrait et des difficultes imprevues dans les activites minieres pouvant influer sur les revenus et les couts de production. D'autres elements, telles des incertitudes en matiere de reglementation gouvernementale, pourraient egalement modifier les resultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent etre decrits dans les rapports annuels et periodiques de Mines Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est faite a la date de publication de ce communique.

Pour de plus amples informations :

Renaud Hinse, president

T : 819 768-2857

F : 819 768-5475

Courriel: rhinse@abcourt.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de reglementation (au sens attribue a ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilite quant a la pertinence ou a l'exactitude du present communique.

Copyright (c) 2018 TheNewswire - All rights reserved.