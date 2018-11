Ray Dalio bleibt Gold trotz Kursverlusten treu

Auch das zweite Quartal mit Kursverlusten am Goldmarkt in Folge konnte das Vertrauen des Milliardärs Ray Dalio in das gelbe Metall nicht erschüttern. Wie Bloomberg heute meldete, hat Bridgewater Associates, der Hedgefonds des Profi-Investors, seine Anteile am SPDR Gold Shares und am iShares Gold Trust im dritten Quartal behalten.Am SPDR Gold Shares (GLD), dem weltweit größten Gold-ETF, hält Bridgewater dem Artikel zufolge 3,9 Millionen Anteile, am iShares Gold Trust (IAU), dem zweitgrößten börsengehandelten Goldfonds, sogar 11,3 Millionen Anteile.Während der Hedgefonds des Milliardärs seine Engagements unverändert ließ, hatten andere Anleger ihre Goldinvestitionen im letzten Quartal deutlich reduziert. Nach Angaben von Bloomberg haben die physischen Goldbestände der weltweiten ETFs in den drei Monaten um 2,79 Millionen Unzen abgenommen - der größte Rückgang seit Ende 2016.Grund für den Sell-off könnten unter anderem der stärkere Dollar und die höheren Zinsen in den USA gewesen sein, die Goldinvestments im Verhältnis zu anderen Anlagen wie beispielsweise Anleihen weniger attraktiv machten. Ray Dalio empfiehlt Gold allerdings ungeachtet der Opportunitätskosten als Absicherung gegen steigende politische Risiken.Bridgewater Associates erhöhte zudem seine Investitionen in die Unternehmen Barrick Gold Newmont Mining und Kinross Gold . Die Anteile an Yamna Gold und Eldorado Gold verringerte der Hedgefonds dagegen.© Redaktion GoldSeiten.de