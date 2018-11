Aurania Resources: Chairman und CEO wird in New York und auf der Mines and Money London sprechen

Toronto, 13. November 2018 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania" oder das Unternehmen") gibt bekannt, dass Dr. Keith Barron dem Publikum in New York und London wie folgt einen Überblick über und ein Update des Projekts Lost Cities - Cutucu in Ecuador geben wird:Das Astrologers Fund (AFund) Investor Symposium in New York am Donnerstag, den 15. November 2018. Das AFund Investor Symposium von 11 Uhr bis 14 Uhr (Ortszeit New York) im Princeton Club of New York, 15 West 43rd Street, New York, NY, stattfinden.- Montag, den 26. November um 14 Uhr 30 GMT im Rahmen der Lateinamerikapräsentation; und- Donnerstag, 29. November um 16 Uhr 50 GMT im Spotlight Theatre.Aranias Messestandnummer auf Mines and Money London ist C3. Mines and Money London findet vom 26. November bis 29. November im Business Design Centre, 52 Upper Street, Islington, London, statt. Für weitere Informationen uber diese Events besuchen Sie bitte Auranias Webseite durch Anklicken des folgenden Links: http://www.aurania.com/events/list/.Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer liegt. Sein Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn Muir, Manager - Investor Services(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comDr. Richard Spencer, PresidentAurania Resources Ltd.(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com,www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!