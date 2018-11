Dough Casey: Panikartige Flucht zum Gold

Während der New Orleans Investment Conference sprach Doug Casey von Casey Research mit Investing News und teilte seine Gedanken für das kommende Jahr mit."Wir betreten einen Bärenmarkt - es war ein langer und äußerst steiler Bullenmarkt. Diese Dinge sind zyklisch [und] der nächste Schritt findet nach unten statt. Ich denke, es wird ein sehr ernsthafter Schritt nach unten werden", bemerkte Casey. Sein Hinweis an die Investoren sei, sich aus konventionellen Dingen, wie dem Anleihe- oder Immobilienmarkt zurückzuziehen."Das ist ein einfacher finanzieller Rat. Das Einzige, das in der heutigen Finanzwelt billig ist, sind die Rohstoffe. Also bin ich ein Bulle, was Rohstoffe angeht, vor allem Gold." Sehr bald, so meint er, wird es eine panikartige Flucht zum Gold geben. Denn das Metall sei der einzige finanzielle Vermögenswert, der nicht gleichzeitig die Verbindlichkeit einer anderen Person sei.Sein Tipp für Investoren in einem derartig schwanken Umfeld sei der Kauf von Goldmünzen sowie das halten von kurzfristigen Schatzanweisungen, um Liquidität zu besitzen.© Redaktion GoldSeiten.de