TD Securities - Gold unter 1.190 Dollar könnte mehr Verkäufe auslösen

Gold könnte weiter unter Druck gesetzt werden, wenn das Metall unter 1.190 Dollar je Unze fällt, so hieß es von TD Securities. Der aktivste Dezemberkontrakt in Gold an der COMEX der New York Mercantile Exchange fiel am Donnerstag um 2,10 Dollar und verweilte auf 1.201,40 Dollar je Unze, berichtet Scrap Register Des Weiteren fiel er auf 1.196,60 Dollar, bewegte sich jedoch für kurze Zeit auf ein Hoch von 1.205,50 Dollar. Das stellte für einen der aktivsten Kontrakte den niedrigsten Handelsschluss seit dem 10. Oktober dar. "Die chaotische Politik Europas, gepaart mit einer Fed, die ihre straffende Haltung beibehalten wird, haben den Dollarindex über 97 gehalten, was weiterhin wie erwartet Abwärtsdruck auf Gold ausübt", erklärte TD Securities."Obgleich Terminhandelsberater einen Großteil ihrer rekordverdächtigen Shorts reduziert haben, nehmen wir noch immer an, dass eine Bewegung unter 1.190 Dollar je Unze erneut dazu führen könnte, das die Short-Positionierungen zunehmen, während sich das Momentum festigt", so TDS.© Redaktion GoldSeiten.de