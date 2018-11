Hecla Mining - Der Bärenzug startet

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Ähnlich wie bereits zur gestrigen Minenbeschau dargestellt, erscheint auch das Chartbild beim nordamerikanischen Minenunternehmen Hecla Mining Company in einer trüben Verfassung. Mit einem gestrigen Tagesverlust von -4,31%, erscheint heute durchaus ein neues Verlaufstief möglich. Unterhalb des Tiefs vom 8. November, bei Kursen unterhalb von 2,17 USD, dürfte dabei die nächste Abwärtswelle starten. Das Ziellevel lautet hierbei 2,00 USD, bevor darunter Notierungen unterhalb von 1,40 USD auf die Agenda rücken dürften.Zur Lageentspannung bedarf es eines Anstiegs über die gebrochene Zone von 2,60 USD. Nur oberhalb dessen besteht die Chance einer Reaktivierung der Bullen. Weitere Impulse bis zur Zone von 3,20 bis 3,30 USD wären in der Konsequenz denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.