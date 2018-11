Petroteq Energy Inc. beliefert Markt mit Öl

Sherman Oaks, 14. November 2018 - Petroteq Energy Inc. (TSX-V: PQE, OTC: PQEFF, FSE: PQCF) (Petroteq oder das Unternehmen), ein voll integriertes Öl- und Gasunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Belieferung seines regionalen Marktes mit Öl begonnen hat.Der erste Verkauf unseres Produkts in dieser Woche stellt einen bedeutsamen Meilenstein in der Geschichte von Petroteq dar, sagte CEO David Sealock. Aus einem starken Unternehmergeist heraus hat sich Petroteq zu einem Abbau- und Produktionsunternehmen von Ölsanden und einem technologischen Marktführer in dieser Branche entwickelt, was auf die harte Arbeit aller Mitarbeiter des Unternehmens zurückzuführen ist. Im Laufe des Jahres 2018 haben wir vier kritische Schwerpunktbereiche verbessert - Fokussierung auf Gesundheit und Sicherheit, Steigerung der Produktion, Senkung der Kosten pro Barrel und Arbeit an der Maximierung des Werts eines jedes von uns produzierten Barrels.Das Ziel des Unternehmens besteht darin, regelmäßig Öl zu liefern und gleichzeitig die Produktion auf die angegebene Nennkapazität von 1.000 Barrel pro Tag (bpd) zu steigern.Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit mehreren Parteien zusammen, um Wachstumskapital für den geplanten Ausbau der unternehmenseigenen Anlage Asphalt Ridge zu identifizieren. Die prognostizierten Einsparungen infolge einer größeren Produktionskapazität könnten Folgendes beinhalten:- Senkung der Arbeitskosten, da eine erweiterte Anlage nicht wesentlich mehr Personal für den Betrieb benötigen würde- Senkung der Produktionskosten infolge einer effizienteren Kaufkraft und Ausschreibung von Dienstleistungen- Erhöhung der Produktpreise infolge einer stärkeren Nutzung von Raffinerien, die nach zuverlässigen Ölquellen suchenEin Bericht mit dem Titel Evaluation of Contingent Resources von Chapman Petroleum Engineering Ltd. vom 31. Mai 2018 (der Chapman-Bericht) besagt, dass die Pachtgrundstücke des Unternehmens 93,4 Millionen Barrel an möglichen Ressourcen enthalten. Diese Möglichkeiten werden im Folgenden beschrieben.Das Unternehmen hat kürzlich ein kurzes Video veröffentlicht, in dem die fertiggestellte Anlage präsentiert wird: https://www.youtube.com/watch?v=NvHXMAX-i58 Petroteq Energy Inc. ist ein ganzheitliches Öl- und Gasunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Umsetzung einer neuen eigenen Technologie zur Ölgewinnung gerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über eine umweltfreundliche und nachhaltige Technologie für die Gewinnung von Schwerölen aus Ölsanden, Ölschieferlagerstätten und oberflächennahen Öllagerstätten. Petroteq beschäftigt sich mit der Entwicklung und Umsetzung seiner patentierten umweltfreundlichen Schwerölverarbeitungs- und -fördertechnologien. Unser eigener Prozess produziert keine Treibhausgase, keine Abfälle und erfordert keine hohen Temperaturen. Petroteq konzentriert sich zurzeit auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen sowie auf die Erweiterung der Produktionskapazität seiner Schwerölgewinnungsanlage Asphalt Ridge in der Nähe von Vernal (Utah). Außerdem ist das Unternehmen durch seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft PetroBLOQ LLC bestrebt, die erste auf Blockchain basierende Plattform zu entwickeln, die eigens für die Anforderungen der Lieferkette in der Öl- und Gasbranche geschaffen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Petroteq.energy und PetroBLOQ.com.Petroteq Energy Inc.Alex Blyumkin, Executive Chairman & Gründer(800) 979-1897Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Begriffe wie kann, würde, könnte, sollte, Potenzial, wird, bemüht sich, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen, die sich unter anderem auf folgendes beziehen: einschließlich der Produktionskapazität der Anlage und wann sie erreicht werden kann; die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Vertreter, Wachstumskapital zu identifizieren; die prognostizierten Volkswirtschaften, die aus einer größeren Produktionskapazität stammen und die erfolgreiche Entwicklung einer Blockchain-Technologie für die Öl- und Gasbranche sowie die erwarteten Vorteile einer solchen Technologie, sollen zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit gibt, dass es wirtschaftlich rentabel ist, einen Teil der Ressourcen zu fördern. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf den dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen. Wesentliche Faktoren oder Annahmen wurden bei der Bereitstellung zukunftsweisender Informationen verwendet, darunter dass die Eventualitäten im Chapman-Bericht überwunden werden und die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung eines blockchainbasierten Supply-Chain-Management-Systems durch PetroBLOQ. Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf Daten, Annahmen und Analysen beruhen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, hängt es von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten ab, ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens entsprechen werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und finanziellen Bedingungen des Unternehmens wesentlich von seinen Erwartungen abweichen. Petroteqs patentierte lösungsmittelbasierte Extraktionstechnologie ist nicht bewährt, um auf kommerzieller Basis 1.000 bpd zu produzieren. Die kommerzielle Produktion von 1.000 bpd in der bestehenden Anlage ist nicht nachgewiesen und die Erweiterung in der bestehenden Anlage oder einer neuen größeren Anlage ist der Finanzierung, Entwicklung und Erprobung vorbehalten, um nachzuweisen, dass sie erreichbar und kommerziell ist. Einige der Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung abweichen, beinhalten, ohne Einschränkung: Unsicherheiten bei der Schätzung von Ressourcen, einschließlich der Frage, den Konzessionen des Unternehmens jemals Reserven zugerechnet werden; dass die Bitumenressourcen des Unternehmens als eine bedingt förderbare Ressource eingestuft werden, da sie derzeit nicht als wirtschaftlich gewinnbar gelten, da die Extraktionstechnologie des Unternehmens proprietär ist, in der Industrie nicht weit verbreitet ist und bisher nicht in einem konsistenten kommerziellen Produktionsbetrieb zum Einsatz gekommen ist; dass das Unternehmen keine Gewissheit hat, dass die Bitumenressourcen wirtschaftlich gewinnbar sind und dementsprechend nicht als nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen eingestuft werden können; PetroBLOQ verfügt nicht über das Know-how und/oder die Mittel, um ein blockchainbasiertes Supply-Chain-Management-System zu entwickeln und zu implementieren; PetroBLOQ ist nicht in der Lage, die Blockchain-Technologie vollständig zu entwickeln; der Öl- und Gassektor übernimmt die Blockchain-Technologie nicht; Änderungen von Gesetzen oder Bestimmungen; die Unfähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen oder Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen - aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; die Bedingungen auf den weltweiten Ölmärkten, Ölpreise und Preisschwankungen; die Bedingungen auf den Kapitalmärkten und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital aufzubringen; Streitigkeiten; die kommerzielle und wirtschaftliche Machbarkeit der Ölsand-Kohlenwasserstoff-Fördertechnologie des Unternehmens sowie anderer vom Unternehmen entwickelter oder vom Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften lizenzierter Technologien, die experimenteller Natur sind und noch nicht über einen längeren Zeitraum mit voller Kapazität verwendet wurden; die Zuverlässigkeit von Lieferanten, Vertragspartnern, Beratern und Schlüsselpersonal; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralkonzessionen aufrechtzuerhalten; ein potenzielles Scheitern der Geschäftspläne oder des Geschäftsmodells des Unternehmens; die Beschaffenheit der Öl- und Gasproduktion sowie des Sandabbaus, der Förderung und der Produktion; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Exploration und der Bohrung nach Öl, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Stoffen; unerwartete Kosten in Zusammenhang mit der Erfüllung von Umweltschutzgesetzen und -bestimmungen; unversicherbare oder unversicherte Risiken; potenzielle Interessenskonflikte von Officers und Directors; sowie andere allgemeine Bedingungen und Faktoren der Wirtschaft, des Marktes und des Geschäfts, einschließlich der Risikofaktoren, die in den veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens, die bei den Regulierungsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurden und unter www.sedar.com verfügbar sind, erörtert werden oder auf die darin Bezug genommen wird.Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.Laut dem Chapman-Bericht ist folgende Zusammenfassung der Möglichkeiten und des Projektrisikos in Zusammenhang mit den 93,4 Millionen Barrel an möglichen Ressourcen des Unternehmens in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführt: (i) Verifizierung der tatsächlichen Verarbeitungs- und Betriebskosten. Obwohl das Unternehmen im Rahmen des Betriebs der Pilotanlage detaillierte Schätzungen dieser Kosten erstellt hat, muss es das Projekt in vollem Umfang umsetzen, um diese Kosten mit Sicherheit zu ermitteln. Chapman hat eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit geschätzt, dass die Betriebskosten in den in der Monte-Carlo-Simulation geschätzten Bereichen liegen werden, wie in unserem Bericht vom 1. September 2016 dokumentiert ist. Die Simulation weist darauf hin, dass es eine 97,5-prozentige Wahrscheinlichkeit für ein wirtschaftliches Projekt gibt, wenn die Kosten in diesen Bereichen liegen. Daher wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Möglichkeit eintritt (d. h., dass die Betriebskosten in dem von Chapman geschätzten Bereich liegen), auf 88 Prozent geschätzt. (ii) Die Abbaukosten werden in allen Konzessionsgebieten des Unternehmens ähnlich sein. Detaillierte Kostenschätzungen für den Abbau wurden nur für die ersten 12,8 MMSTB des zu fördernden Bitumens erstellt, es wird jedoch erwartet, dass die Bitumenvolumina zu ähnlichen Kosten erhöht werden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Möglichkeit eintritt (d. h., dass alle tatsächlichen Abbaukosten den ursprünglichen Schätzungen entsprechen), wird auf 95 Prozent geschätzt. (iii) Die behördliche Genehmigung wird für alle zukünftigen Phasen erteilt. Dies wird als sehr wahrscheinlich angesehen und es gibt keine größeren behördlichen Hürden mehr. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer öffentlichen Ablehnung eines Projekts dieser Art. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Möglichkeit eintritt (d. h., dass alle zukünftigen behördlichen Genehmigungen erteilt werden), wird auf 98 Prozent geschätzt. Chapman hat geschätzt, dass alle der oben genannten Möglichkeiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 81,9 Prozent eintreten.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!