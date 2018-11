John LaForge von Wells Fargo sieht eine Gold-Rallye kommen

John LaForge von Wells Fargo Investment Institute gab in einem aktuellen Telefoninterview bei CNBC eine Prognose für den Goldpreis ab.Seinen Erfahrungen nach ist eine Börsenkorrektur von 10 - 15% ein Indikator dafür, dass Investoren eine Absicherung suchen und diese in Gold sehen, selbst wenn sich die Aktienkurse anschließend wieder erholen. Er geht davon aus, dass der Dollarkurs fallen wird, die Aktien dadurch wieder steigen und so auch der Goldpreis.Dabei hält der Analyst eine Aufwärtsbewegung bis auf rund 1.300 $ je Unze für möglich. Sollte sich diese bullische Einschätzung als falsch erweisen und es stattdessen zu Kursverlusten kommen, könne der Goldpreis allerdings bis auf 1.100 $ fallen."Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist annehmbar, aber nicht großartig. Mit Silber wäre man wahrscheinlich besser bedient, wenn man glaubt, dass ein Aufschwung bevorsteht, da sich die beiden Edelmetalle meistens zusammen bewegen", so LaForge.Dass der Goldpreis zur Zeit keine großen Sprünge macht, liegt laut LaForge daran, dass im Vergleich zu vor sechs Jahren ein Überschuss an Gold produziert wird. "Rohstoffe erzielen die besten Preise erst spät in einem Konjunkturzyklus. Wenn die Aktienkurse nach den letzten Kursverlusten einen Boden bilden, werden wir sehen, dass sich die Anleger verstärkt mit Hilfe von Gold absichern, während die Aktien wieder steigen."© Redaktion GoldSeiten.de