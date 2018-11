Schweiz: Zögerliche Initiative zur Transparenz im Goldhandel

Woher das Gold in Münzen, Barren und anderen Produkten kommt, ist für den Käufer oft nicht erkennbar. In der Schweiz war die goldverarbeitende Industrie zuletzt in die Kritik geraten, da der Ursprung der Edelmetalle nicht offengelegt wird und nicht auszuschließen ist, dass sie aus Konfliktregionen stammen oder unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wurden.Wie Reuters gestern berichtete, hatte die Schweizer Regierung aus diesem Grund eine Studie in Auftrag gegeben, die Möglichkeiten aufzeigen sollte, die Transparenz des Marktes zu verbessern. Gesetzesänderungen wurden bislang allerdings nicht vorgeschlagen."Die Herkunft der Edelmetalle nachzuvollziehen ist entscheidend, denn nur so kann verhindert werden, dass Gold, bei dessen Abbau Menschenrechte verletzt wurden, in die Schweiz importiert wird", teilte die Regierung der Eidgenossenschaft am Mittwoch mit. Dies gestaltet sich allerdings schwierig, weil das Land, das jedes Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Tonnen des gelben Metalls verarbeitet, Gold aus über 90 Ländern bezieht. Zudem stammt etwa ein Drittel aus dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die selbst kein Gold produzieren.Die Regierung empfiehlt nun, die Datenerhebung und die Transparenz im Goldhandel zu verbessern. Zudem sollen die Unternehmen der Branche ihre Zulieferer einer Risikoanalyse unterziehen. Ein entsprechendes Gesetz wurde jedoch nicht vorgelegt und es wurden auch keine Angaben dazu gemacht, die die Empfehlungen umzusetzen seien.Für den Käufer bleibt die Herkunft des Goldes also vorerst nicht nachvollziehbar. Wer auf Nummer sicher gehen will, hat immerhin die Möglichkeit, Goldprodukte mit Fair-Trade-Zertifizierung zu erwerben.© Redaktion GoldSeiten.de