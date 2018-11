Höhere Volatilität wird Gold zum Jahresende steigen lassen - Mikanikrezai

Der Goldpreis könnte das Jahr trotz der jüngsten Kursrückgänge mit einer Aufwärtsbewegung beenden. Diese Ansicht vertritt zumindest der Edelmetallanalyst Boris Mikanikrezai in einem aktuellen Artikel auf SeekingAlpha.com Seiner Ansicht nach wird sich die neue Stärke des US-Dollars und der inflationsbereinigten Zinsen aufgrund der politischen Lage in den USA als vorübergehende Erscheinung erweisen. "Das Ergebnis der Zwischenwahlen am 6. November (d. h. ein geteilter Kongress) hat die Erwartung weiterer Konjunkturprogramme gedämpft und die Wahrscheinlichkeit für eine festgefahrene Situation innerhalb der Regierung erhöht. Das ist negativ für den Dollar und sollte den Abwärtsdruck auf die US-Währung und die Realzinsen erneuern, was die Spekulanten und Investoren wiederum dazu veranlassen sollte, an den Goldmarkt zurückzukehren", schreibt Mikanikrezai.Die Kursverluste, die das gelbe Metall zuletzt zu verzeichnen hatte, könnten dem Analysten zufolge auf das Statement der US-Notenbank am Dienstag zurückzuführen sein. Darin hatten die Notenbanker keinen Bezug auf den Sell-off an den Aktienmärkten im Oktober genommen und entgegen der Erwartung vieler Beobachter keine Pause ihrer geldpolitischen Straffungen angedeutet. Höhere Zinsen werden oft negativer Faktor für den Goldpreis interpretiert.Boris Mikanikrezai zieht jedoch eine andere Schlussfolgerung: "Den Investoren wird bewusst werden, dass die zunehmende Straffung der finanziellen Lage in den USA unweigerlich zu einer erhöhten Volatilität bei den Risikoanlagen führt und sie dazu bewegen, als Absicherung mehr Gold zu kaufen." Dem Experten zufolge brauchen Investoren und Spekulanten höhere Engagements in "sicheren Häfen" wie Gold, um in einer volatileren Marktumgebung zurechtzukommen.© Redaktion GoldSeiten.de