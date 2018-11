Öl-Brent - Rebound bei 62,00 USD?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent befindet sich seit dem Hochpunkt von Anfang Oktober bei 86,88 USD in einem wahrhaftigen Korrekturrausch! Wasserfallartig korrigierte der Preis und scheint auch noch immer nicht seinen Boden gefunden zu haben. Im Bereich rund um 62,00 USD befindet sich allerdings eine Nachfragezone, welche durchaus das Potenzial für Reaktionen gen Norden haben könnte. Korrektives Erholungspotenzial bis 70,00 bzw. 77,00 USD erscheint hierbei durchaus gegeben.Sollte sich der Abwärtsdruck hingegen weiter fortsetzen, so wäre mit Aufgabe des Levels von 60,00 USD ein weiterer Preisverfall über 58,00 USD bis hin zur Marke von 47,00 USD zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.