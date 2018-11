Ximen Mining Corp.: Aktueller Stand des Explorationsprojekts Gold Drop

Vancouver, B.C. - 15. November 2018 - Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, den aktuellen Stand im Konzessionsgebiet Gold Drop zu melden, das derzeit über eine Optionsvereinbarung an GGX Gold Corp. (TSX.V: GGX) optioniert ist und sich in der Nähe von Greenwood im Süden von British Columbia befindet. Bisher hat Ximen die ersten beiden von vier Optionszahlungen erhalten, die GGX Gold Corp. in Form von Aktien und Barzahlungen geleistet hat (siehe Pressemitteilung vom 27. Juli 2016). Sobald alle Zahlungen geleistet und alle Arbeitsverpflichtungen erfüllt sind, verfügt Ximen über eine NSR-Lizenzgebühr von 2,5 % NSR und hat in dem anschließenden Zeitraum von neun Monaten das Recht, ein Joint Venture mit GGX Gold zu bilden; dafür hat das Unternehmen GGX Gold einen Betrag zu zahlen, der 30 Prozent der Gesamtsumme entspricht, die GGX Gold in dem Konzessionsgebiet aufgewendet hat. Falls Ximen dieses Joint-Venture-Recht ausübt, gehen Ximen und GGX Gold ein Joint Venture für die Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiets ein.- Das Diamantbohrprogramm vom Herbst 2018 ist momentan im Gange. Bei drei Diamantbohrlöchern wurde vor kurzem die Fertigstellung gemeldet (Pressemitteilung vom 6. November 2018), wobei weitere Bohrlöcher noch in Arbeit sind.- Diamantbohrung von 109 Bohrlöchern über insgesamt 6.702 Meter (insgesamt 90 Bohrlöcher zur Erkundung des Erzgangs COD in den Jahren 2017 und 2018 und 19 Bohrlöcher zur Erkundung des Erzgangs Everest im Jahr 2018)- Schürfgrabungen über mehr als 250 Meter- Bohrabschnitte (Kernlänge) im Erzgang COD mit 50,1 g/t Gold über 2,05 Meter, 54,9 g/t Gold über 1,47 Meter und 4,59 g/t Gold über 16,03 Meter- Bohrabschnitte (Kernlänge) im neu entdeckten Erzgang Everest mit 10,55 g/t Gold über 0,45 m und 12,45 g/t Gold über 0,85 Meter, und- Pilotversuch zur Ermittlung der Konzentrationen mit einer 18-kg-Massenprobe von Ausbissmaterial aus dem Erzgang Everest mit dem Gold-Rütteltisch, wobei ein Erzgehalt der Probe von 20,51 g/t Gold festgestellt wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45213/NR-XIM-Nov-15-2018-Gold Drop Update_DEprcom.001.jpegZiel des Diamantbohrprogramms vom Herbst 2018 ist der goldhaltige Erzgang COD, wobei der Fokus auf einem Gebiet früherer hochgradiger Gold-Bohrabschnitte liegt.(Hinweis: Die in diesem Abschnitt bereitgestellten Informationen stammen aus Pressemitteilungen von GGX Gold Corp. und Einreichungen gemäß dem NI 43-101.) GGX Gold Corp. (vormals Revolver Resources Inc.) hat das 2.150 Hektar große Konzessionsgebiet im Juni von Ximen optioniert, um eine Beteiligung von 100 % zu erwerben. Mit einer weiteren Absteckung im Jahr 2017 erhöhte sich das Konzessionsgebiet auf über 5.600 Hektar.Die zunächst empfohlenen Arbeiten im Konzessionsgebiet im Rahmen eines aktualisierten NI-43-101-Berichts vom Juli 2016 bestanden aus einem zweiphasigen Programm mit geschätzten Aufwendungen von ca. $ 600.000. Die Phase II ist an die Phase I gekoppelt.Phase I umfasste eine Teilsanierung und Vermessung der Untertageanlagen, um Zugang zu Bereichen zu schaffen, in denen wichtige Erzgänge und eine Mineralisierung dokumentiert sind, die untertägige geologische Kartierung und systematische Probenahme aus Gängen in ausgewählten Bereichen sowie die strukturelle Kartierung und Gang-Schlitzproben aus ausgewählten Schürfgräben von Ximen Mining aus dem Jahr 2014. Das Gebiet erster Priorität waren die historischen Anlagen von Gold Drop - North Star.Phase II umfasste Arbeiten im Erzgang Gold Drop - North Star und weiteren prioritären Gebieten auf regionaler Ebene wie die geologische Kartierung/Prospektion und Probenahme, geochemische und geophysikalische Untersuchungen mit potenziellen detaillierten Untersuchungen im Anschluss und Schürfgrabungen mit systematischer geologischer Kartierung und der Entnahme von Gang-Schlitzproben, gefolgt von einer Massenprobe aus gold- und silberhaltigen Erzgängen zur Untersuchung des Gold- und Silbergehalts.- Gold Drop - North Star- Ken- Silent Friend- Amandy und- Roderick Dhu- Tel - C.O.D. (Südwestzone von Gold Drop)Die Arbeiten waren auf die Lokalisierung und Beprobung der historischen Anlagen in der Südwestzone von Gold Drop ausgerichtet. In der ersten Prospektionswoche wurden der C.O.D.-Schacht und zahlreiche neu freigelegte Ausbisse aus dem Muttergestein mit sulfidhaltigen Quarzgängen und Quarzgang-Geschiebeblöcken erfolgreich lokalisiert. Es wurden anfänglich neununddreißig Gesteinsproben entnommen und zur Analyse eingesandt. Sieben Schürfproben aus den Quarzgängen enthielten Werte von mehr als 1 g/t Au, zwei sogar mehr als 10 g/t Au, eine an den historischen C.O.D.-Schacht angrenzend (19,65 g/t Au) und eine Probe mit Muttergestein aus dem Erzgang entlang einer neuen Zufahrtsstraße (14,10 g/t Au). Dieser neue Erzgangfund befindet sich ca. 680 Meter nordöstlich vom C.O.D.-Schacht. (Pressemitteilung vom 8. Juni 2017)- Zusätzliche Absteckung im Konzessionsgebiet in Richtung WestenZusätzliche Absteckung von Mineral-Claims zur Erweiterung des Konzessionsgebiets auf über 5.600 Hektar. Die Struktur des Erzgangs C.O.D. verlief 160 m in Streichrichtung und blieb in beide Richtungen offen. Durch Schürfgrabungen mit dem Bagger wurde die Größe des freigelegten Erzgangs C.O.D. auf 160 m in Streichrichtung verdoppelt. (Pressemitteilung vom 4. Juli 2017)- Die erste Charge der Schlitzproben aus dem Erzgang C.O.D. ergab Werte bis zu 6,12 g/t Au und 72,8 g/t Ag.Die ersten sechzehn 1,0 m breiten Schlitzproben, die in Abständen von ca. 1,5 m entlang dem freigelegten Erzgang C.O.D. über eine Streichlänge von 30 m entnommen wurden, ergaben Probenwerte bis zu 6,12 g/t Au und 72,8 g/t Ag. (Pressemitteilung vom 18. Juli 2017)- Die zweite Charge der Schlitzproben aus dem Erzgang C.O.D. ergab Werte bis zu 43,2 g/t Au und 224 g/t Ag.Die zweite Charge von neunundvierzig 1,0 m breiten Schlitzproben, die in Abständen von ca. 1,5 m entlang dem freigelegten Erzgang C.O.D. entnommen wurden, ergab anomale bis hochgradige Werte für Gold im Bereich von 0,2 Gramm Gold pro Tonne bis 43,2 Gramm Gold pro Tonne (g/t), wobei 34 Schlitzproben mehr als 1 g/t Gold enthielten. Die Proben ergaben ferner Werte von 2,6 g/t bis 224 g/t Silber. (Pressemitteilung vom 26. Juli 2017)- Entdeckung des Erzgangs Everest, der sich 600 m südwestlich des Erzgangs C.O.D. befindet.Die Pickproben, die aus dem über ca. 0,4 m freigelegten Erzgang entnommen wurden, ergaben bis zu 52,8 g/t Au und 377 g/t Ag, während eine Schürfprobe aus Geröll des Quarzgangs, das mit dem Bagger aus dem Ausbiss gebrochen wurde, 81,8 g/t Au und 630 g/t Ag enthielt (Pressemitteilung vom 21. August 2017)- Abschluss der Diamantbohrungen der Phasen I und II in der Gangstruktur C.O.D. (27 Bohrlöcher über insgesamt ~1.500 m)Die erste Charge der Bohrkernproben von 2017 umfasste Proben mit bis zu 24,1 g/t Gold und 192 g/t Silber über 0,48 m in Bohrloch COD17-3 - (Pressemitteilung vom 28. August 2017).Die Ergebnisse der Bohrungen waren ermutigend, unter anderem in Bohrloch COD17-14 mit einem Gehalt von 4,59 g/t Au und 38,64 g/t Ag über 16,03 Meter Kernlänge mit einem hochgradigen Kern mit einem Gehalt von 10,96 g/t Au und 89,86 g/t Ag über 5,97 Meter Kernlänge (Pressemitteilung vom 7. September 2017).- Mit Abschluss des Boden-Probenahmeprogramms wurde das bestehende Bohrzielgebiet um mehr als 600 m erweitert.Durch ein Probenahmeprogramm mit 334 Bodenproben wurde das Zielgebiet um mindestens 600 m erweitert, und während des Probenahmeprogramms wurde ein neuer freigelegter Gang in einem kleinen, 2 m tiefen historischen Stollen 175 Meter nördlich des Schürfgrabens C.O.D. entdeckt (Pressemitteilung vom 8. November 2017).- Lokalisierung und Probenahme aus den historischen Gängen Silent Friend und Ken sowie anderen historischen Anlagen auf von der Krone vergebenen Grundstücken südwestlich der Mine Dentonia.Ein Teil der Prospektion vom Herbst konzentrierte sich auf die Lokalisierung und Beprobung der Erzgänge Silent Friend und Ken in der Nähe der Hauptzone von Gold Drop. Beide ergaben signifikante Werte, unter anderem 297 g/t Au und 1.290 g/t Ag in Quarzproben aus der Halde des Standorts, von dem angenommen wird, dass sich dort das südliche Vorkommen von Silent Friend befindet.Die Proben aus dem Haldenmaterial eines Minenschachtes nördlich von dieser freigelegten Stelle ergaben Werte von 6,98 g/t Au und 38,6 g/t Ag. Das Material aus einem Minenschacht zum Süden hin, bei dem es sich Vermutungen zufolge um den Minenschacht Ken handelt, ergab Werte von 4,47 g/t Au und 23,0 g/t Ag. (Pressemitteilung vom 8. November 2017)Auch in sechs von der Krone vergebenen Gebieten im zentralen Teil des Konzessionsgebiets Gold Drop wurde Prospektion betrieben. Diese Gebiete liegen südwestlich der Mine Dentonia. Mehrere historische Schürfgräben, Gruben und Anlagen wurden entdeckt und beprobt. Eine Probe, die aus einer dieser Explorationsgruben entnommen wurde, ergab Werte von 6,13 g/t Au und 30,3 Ag. (Pressemitteilung vom 8. November 2017)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45213/NR-XIM-Nov-15-2018-Gold Drop Update_DEprcom.002.jpegIm Jahr 2018 wurden umfassende Explorationstätigkeiten abgeschlossen, die aus Bohrungen, Schürfgrabungen und der Analyse der Konzentrationen einer Massenprobe bestanden. Die Ergebnisse der Schürfgrabungen, bei denen die Erweiterung des Gangsystems Gold Drop südlich der Untertageanlagen entdeckt wurde, stehen noch aus. Diese Erweiterung wurde durch einen Gang festgestellt, der über 20 m mit Mächtigkeiten von 0,6 bis 2,0 m in Streichrichtung Nord-Süd freiliegt und sporadisches Pyrit und Chalkopyrit und Spuren einer Galenitmineralisierung enthält (Pressemitteilung vom 20. September 2018). Die Ergebnisse der Schürfgrabungen mit Fokus auf den goldhaltigen Gangsystemen Silent Friend und Ken stehen ebenfalls noch aus (Pressemitteilung vom 17. Oktober 2018).Das Bohrprogramm vom Herbst 2018 in einem Gebiet, in dem früher hochgradige Gold-Bohrabschnitte festgestellt wurden, begann mit der Fertigstellung von drei Bohrlöchern (Pressemitteilung vom 6. November 2018) und wird bis zum Jahresende fortgesetzt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45213/NR-XIM-Nov-15-2018-Gold Drop Update_DEprcom.003.jpeg- Die folgenden Gold-Bohrabschnitte (Kernlänge) der Phase-III-Diamantbohrungen im Erzgang COD erzielten die besten Werte (Pressemitteilungen vom 29. Mai, vom 11./19./25. Juli, vom 1./9./15./22./30. August und vom 6. September 2018):- COD18-3--14,62 g/t Au-über 2,1 Meter- COD18-26--10,30 g/t Au -über 1,4 Meter gewonnenem Kern (in einem Intervall von 2,35 Metern)- COD18-28--11,30 g/t Au-über 0,51 Meter- COD18-33- - 8,65 g/t Au- über 2,98 Meter- COD18-34- - 6,16 g/t Au- über 3,41 Meter- COD18-37- - 8,23 g/t Au- über 3,95 Meter- COD18-45--50,10 g/t Au -über 2,05 Meter- COD18-46--54,90 g/t Au -über 1,47 Meter- COD18-49-- 9,52 g/t Au -über 1,47 Meter- COD18-54- - 7,60 g/t Au-über 1,66 Meterhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45213/NR-XIM-Nov-15-2018-Gold Drop Update_DEprcom.004.png- Mit dem Bohrprogramm von 2018 wurde auch die Fortsetzung des Erzgangs Everest erkundet, der sich südwestlich des Standorts von Erzgang COD befindet. Die Pickproben, die 2017 aus dem über ca. 0,4 m freigelegten Erzgang entnommen wurden, ergaben bis zu 52,8 g/t Au und 377 g/t Ag, während eine Schürfprobe aus Geröll des Quarzgangs, das mit dem Bagger aus dem Ausbiss gebrochen wurde, 81,8 g/t Au und 630 g/t Ag enthielt (Pressemitteilung vom 21. August 2017).Die Bohrlöcher von 2018 im Erzgang Everest befinden sich ungefähr 350-800 Meter südlich des Gebiets der Bohrlöcher im Erzgang COD von 2017 und 2018. Die Abschnitte mit hohen Goldwerten (Kernlänge) aus dem Phase-III-Bohrprogramm im Erzgang Everest umfassen wie folgt (Pressemitteilungen vom 19. Juli und vom 13. - EVE18-5-10,55 g/t Au über 0,45 Meter- EVE18-12-12,45 g/t Au über 0,85 Meterhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45213/NR-XIM-Nov-15-2018-Gold Drop Update_DEprcom.005.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45213/NR-XIM-Nov-15-2018-Gold Drop Update_DEprcom.006.jpegNeil Froc, P.Geo., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich. 