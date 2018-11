IAMGOLD double sa facilité de crédit à 500 millions $ et la prolonge jusqu'en 2023

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 15 novembre 2018) IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce qu'elle a modifié sa facilité de crédit renouvelable (la « Facilité générale ») en augmentant son montant de 250 millions $ à 500 millions $ et en la prolongeant jusqu'en 2023. Les engagements sont garantis par un consortium de prêteurs dirigé par la Banque National du Canada et la Deutsche Bank AG, succursale canadienne, comprenant Citibank, N.A., succursale canadienne, Morgan Stanley Senior Funding Inc., la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto-Dominion, la BNP Paribas, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, Ressources Québec inc. et Exportation et développement Canada.

Pour assurer une flexibilité financière supplémentaire, les modalités de la Facilité générale ont aussi été modifiées de façon à donner l'option d'obtenir 100 millions $ additionnels en vertu d'une clause accordéon, et à accorder un montant en crédit-bail pouvant aller jusqu'à 250 millions $, soit une hausse de 125 millions $.

« Doubler notre facilité de crédit, en plus des autres options de financement qui s'offrent à nous, nous fournit une grande flexibilité financière en cette période où nos projets de croissance interne prennent de l'ampleur, a indiqué Carol Banducci, PVP et chef de la direction financière. Notre état de la situation financière est fort, totalisant 715 millions $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, et notre dette à long terme de 400 millions $ ne vient à échéance qu'en 2025. »

La nouvelle facilité de crédit de 500 millions $ viendra à échéance en janvier 2023 et prévoit une clause accordéon de 100 millions $ comportant les mêmes modalités.

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance gr ce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

