Harmony Gold ringt mit der Unterstützung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanischen Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. deutete im Oktoberverlauf noch bullische Tendenzen an. Von der Unterstützungszone rund um 1,60 USD kommend, zogen die Notierungen steil an und es gelang sogar der Vorstoß über die Marke von 2,00 USD hinaus. Diese Höhenluft tat der Aktie jedoch nicht gut und so sackten die Kurse postwendend wieder ein und führten zurück zur Marke von 1,60 USD. Wie geht es nunmehr weiter? Mehr dazu im Nachgang.Vom bereits mehrfach bestätigten Unterstützungsniveau bei rund 1,60 USD, zogen die Kurse während des gestrigen Handels mit +4,97% erneut stark an. Der Kampf rund um die Marke von 1,60 USD hält jedoch an und somit gilt es das weitere Verhalten engmaschig zu beobachten. Verbleibt die Aktie oberhalb von 1,60 USD per Tages- und Wochenschlusskurs, könnte es durchaus wieder zu einem Erholungsimpuls in Richtung der Marke von 2,00 USD kommen.Ein Ausbruch darüber verspricht im weiteren Verlauf anziehende Kurse bis 2,35 USD und ggf. sogar bis 2,53 USD. Dieses bullische Szenario steht allerdings auf dünnem Eis. Denn sollten die Kurse nochmals gen Süden drehen, wäre die Aufgabe des Levels von 1,60 USD mit Vorsicht zu genießen. Sollte dabei ein neues Wochentief unterhalb von 1,55 USD markiert werden, könnte es recht schnell weiter abwärts bis hin zum Tief vom 16. August bei 1,42 USD gehen.Ein Rückgang darunter dürfte weitere Verluste bis 1,20 USD und tiefer bis zum Abverkauf in Richtung des Penny-Stock-Universums bei 1,00 USD einleiten. Ein Abrutschen in den Cent-Bereich wäre dabei ein weiteres Signal der Schwäche und dürfte die dann mittelfristig negativen Aussichten zweifelsfrei befeuern.Wiederholt sich die Geschichte und sollte das Level von 1,60 USD erneut halten, könnte es durchaus wieder zu einem Erholungsimpuls bis hin zur Marke von 2,00 USD kommen. Notierungen darüber erlauben sogar weitere Zugewinne bis 2,35 USD und im Ausdehnungsfall sogar bis 2,53 USD.Ein erneutes Unterschreiten des Niveaus von 1,60 USD könnte weiteres Ungemach initiieren. Ein Rückgang unter 1,55 USD dürfte dabei weitere Verluste bis zum Tief vom August bei 1,42 USD begünstigen, bevor darunter mit Anschlussverlusten bis 1,20 USD und dem folgend bis zur runden Marke von 1,00 USD zu rechnen wäre.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.