Standard Chartered sieht positive Entwicklungen am Goldmarkt

Die britische Großbank Standard Chartered sieht derzeit positive Tendenzen im Sektor der Gold-ETFs, rechnet jedoch damit, dass die Zinspolitik der US-Notenbank Fed den Preis des gelben Metalls vorerst deckeln wird.Wie Kitco News gestern berichtete, bezeichnet die Bank ETF-Investoren am Goldmarkt als "widerstandsfähig", d. h. sie tendieren dazu, ihre Positionen zu halten. Im Oktober hatten die weltweiten Gold-ETFs ihre physischen Bestände infolge der gestiegenen Nachfrage der Anleger zum ersten Mal seit Monaten wieder aufgestockt und 23 Tonnen zugekauft. Im November belaufen sich die Käufe den Angaben zufolge bislang auf 13 Tonnen, sodass die Bilanz des Gesamtjahres nun wieder positiv ausfällt."Diese Kapitalflüsse deuten darauf hin, dass sich am Goldmarkt eine stabilere Unterstürzung für den Preis bildet", schreibt die Standard Chartered. "Auffällig ist, dass die ETF-Investoren ihre Positionen selbst bei Verlusten nur zögerlich abstoßen und stattdessen Anteile zukauften, wenn der Kurs wieder zulegte."Allerdings sehen die Analysten aktuell nur begrenztes Aufwärtspotential für Gold, da die Federal Reserve den US-Leitzins bei ihrer Sitzung im Dezember aller Wahrscheinlichkeit nach erneut um 25 Basispunkte anheben wird. "Die Nachfrage nach Gold als sicheres Asset ist abgeebbt und das Edelmetall reagiert nun wieder auf die Schwankungen der Währungskurse", heißt es dazu in der Mitteilung der Bank. Die schwache Entwicklung der Aktienkurse habe die Nachfrage nach Gold zuletzt nicht erhöht, sondern vor allem den US-Dollar gestärkt.Letztlich erwarten die Marktbeobachter jedoch einen schwächeren Dollar und daher auch zunehmend bullische Bedingungen für Gold.© Redaktion GoldSeiten.de