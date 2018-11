Simbabwe: Nach Produktionshalt erhalten Minenbetreiber Recht auf mehr Devisen

Die Zentralbank von Simbabwe erhöhte den Anteil an Fremdwährung, die ein Minenunternehmen behalten darf, nachdem eine Devisenknappheit zu Minenschließungen führte.Aufgrund des Mangels an harter Währung musste RioZim Ltd. letzten Monat vorübergehend drei Minen schließen. Damit wurde einer Hauptquelle der Exporteinnahmen des Landes ein Dämpfer verpasst.Der Anteil an Devisen, die die Goldminenbetreiber behalten, steige von bisher 30% auf 55%, sagte John Mangudya von der Zentralbank von Simbabwe in einem Telefoninterview mit Bloomberg Simbabwe produzierte 30,3 t Gold in den ersten 10 Monaten bis Oktober und übertraf damit das von der Regierung gesetzte Ziel für das ganze Jahr.Laut simbabwischem Gesetz sind Unternehmen wie RioZim und Metallon Corp. verpflichtet ihr ganzes Gold an Fidelity Printers und Refiners, einem Teil der Zentralbank, zu verkaufen.© Redaktion GoldSeiten.de