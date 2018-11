Goldpreis testet erfolgreich die 1.200 $ Marke

Goldpreis testet 1.200 $ Marke

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von 1.222 $.Vor 14 Wochen fiel der Goldpreis durch die psychologisch wichtige 1.200 $ Marke und erreichte ein neues Jahrestief bei 1.167,1, wie man im Chart sehen kann. In den darauf folgenden Wochen kam es zu einer leichten Kurserholung und der Gold-Future bewegte sich im wesentlichen seitwärts um die 1.200 $ Marke.Vor sechs Wochen ist es dann zu einem Ausbruch aus der Trading Range (Konsolidierung) der vorangegangenen Wochen gekommen, und es liegt damit ein definierter Aufwärtstrend vor, der sich innerhalb des im Chart mit dem grün eingezeichneten Trendkanals bewegt.Vor vier Wochen wurde dann das 38,2% Fibonacci-Korrekturniveau bei 1.244,4 $ erreicht, welches nicht durchbrochen werden konnte. In den darauf folgenden drei Wochen hat der Goldpreis die vorangegangene Aufwärtsbewegung korrigiert und fiel bis zum aktuellen Wochentief bei 1.196,6 $ zurück. Mit diesem Wochentief wurde auch die untere Trendkanallinie erfolgreich getestet. Der Wochenschlusskurs liegt bei 1.222 $ und damit knapp unter dem Wochenhoch bei 1.226 $.Im Wochenverlauf entwickelte sich also eine positive Korrekturkerze, was positiv zu werten ist. Die psychologisch wichtige 1.200 $ Marke wurde erfolgreich getestet und hat gehalten.Der aufgehend vom Jahrestief bei 1.167,1 $ vorliegende Aufwärtstrend ist noch intakt, aber durch die Korrektur der letzten drei Wochen unterbrochen.Aus Sicht des Wochenchart liegt weiterhin ein definierter Aufwärtstrend vor, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen wieder steigenden Goldpreis bei ca. 60% liegt. Das nächste Kursziel dürfte das Oktoberhoch bei 1.246 $ sein.Das neutrale bis verhalten positive Chartbild würde erst bei Kursen unter 1.196 $ auf negativ drehen.© Karsten Kagels