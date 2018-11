Gold - Es war bereits 5 nach 12!

Was für eine Woche! Nachdem es zum 13. November mit Kursen von 1.196 USD erneut nach einem beginnenden Abverkauf Richtung neuer Jahrestiefs ausgesehen hatte, hatte sich das Bild zum Wochenende wieder komplett gedreht. Gold hat erneut ein positives Wochen-Reversal hingelegt und sowohl die Bullen als auch die Bären ein weiteres Mal an der Nase herumgeführt. Welche Kursziele sind jetzt möglich?Nach der letzten Einschätzung an dieser Stelle vom 23. Oktober "Gold - Jetzt kommt es wirklich drauf an!" wurde zwar eine Korrektur erwartet, nicht allerdings ein so starker Rückgang, der sogar kurzzeitig einen Trendbruch zur Folge hatte.Man könnte hier fast schon von Manipulation sprechen: Die dargestellte Kreuzunterstützung bei genau 1.202 USD wurde für mehr als einen Handelstag nach unten verlassen. Am 14. November rissen die ersten mutigen Käufer aber wieder das Ruder herum und hinterließen einen klassischen Fehlausbruch an besagter Stelle.Im mittelfristigen Tages-Chart steht der jüngste Abriss auf 1.196 USD im Zusammenhang mit der dort verlaufenden Unterstützungszone (ca. 1.199/1.213 USD) seit Mai 2016. Sie fungierte bis Anfang Oktober als Widerstandzone. Mit der letzten Handelswoche besteht die Chance, dass die Bullen diesen Bereich nun zu Genüge abgetestet haben und sich erneut der Widerstandszone 1.236/1.251 USD widmen könnten.Nur die nachhaltige Überwindung dieser Zone könnte dann weiteres Aufwärtspotenzial auf ca. 1.300 USD bis hin zu 1.360/70 USD auslösen und auch endlich die Goldaktien aus ihrem Dornröschenschlaf reißen!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.