US-Staatsanleihen - Bestände zum Ende September 2018

In der letzten Woche wurden die Daten zu den Beständen der US-amerikanischen Staatsanleihen im September 2018 vom US-Finanzministerium veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass China zwar erneut größter Gläubiger der USA war, seine Staatsanleihen jedoch weiter reduzierte.Die Menge der gehaltenen Anleihen verringerte sich im September somit um 13,7 Milliarden US-Dollar auf einen Wert von nunmehr 1.151,4 Milliarden US-Dollar. Seit Mai dieses Jahres reduzierte das Reich der Mitte seine Bestände stetig, blieb weiter jedoch größer Auslandsgläubiger der USA.Japan folgt wie schon seit mehreren Monaten an zweiter Stelle. Das asiatische Land befand sich zum Ende September im Besitz von Staatsanleihen im Wert von 1.028 Milliarden Dollar und reduzierte seine Bestände somit um 1,9 Milliarden US-Dollar.Irland (290,4 Mrd. US-Dollar) sowie Brasilien (317 Mrd. US-Dollar) verringerten ihre Bestände im neunten Monat des Jahres ebenso.Die gesamte Auslandsverschuldung der USA per Ende September 2018 belief sich damit auf 6.223,9 Milliarden US-Dollar.