Benchmark Metals analysiert 5,90 m mit 12,62 g/t AuÄq in Bohrloch von 2015, das auch 385,5 g/t AuÄq bei historischer Analyse ergab

Edmonton, 19. November 2018 - Benchmark Metals Inc. (TSX-V: BNCH, OTCQB: CYRTF, WKN: A2JM2X (Benchmark oder das Unternehmen) freut sich, die Bohrergebnisse des Ergänzungs- und Unterstützungs-Probennahmeprogramms beim historischen Bohrkern des Gold- und Silberprojekts Lawyers im goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada) bekannt zu geben. Ausgewählte Ergebnisse von neuen und kombinierten historischen Abschnitten beinhalten 5,9 Meter mit 12,62 Gramm Goldäquivalent pro Tonne (Bohrloch CC15-15), 63,75 Meter 1,59 Gramm Goldäquivalent pro Tonne (Bohrloch DR15-05) und 1,68 Meter mit 10,94 Gramm Goldäquivalent pro Tonne (Bohrloch DR15-01).*CEO John Williamson sagte: Die Analyseergebnisse ausgewählter historischer Bohrlöcher weisen weiterhin darauf hin, dass ein Großteil des Gold-Silver-Projekts Lawyers eine beträchtliche Mineralisierung an der Oberfläche und in oberflächennahen Tiefen enthält. Die Ergebnisse der Zonen Cliff Creek und Dukes Ridge liefern hochgradige Abschnitte, die von größeren Abschnitten mit großer Tonnage umgeben sind. Wir erwarten weitere Ergebnisse der Ergänzungs- und Ausfallbohrungen 2018, die den Weg für zukünftiges Ressourcenwachstum und eine engere Verbindung zwischen den Zonen ebnen werden.Kombinierte historische Ergebnisse und neue Probenahmen von historischen Bohrlöchern erweitern die mineralisierten Mächtigkeiten und liefern neue Abschnitte über einzelne Bohrlöcher hinweg. Die kombinierten Analyseergebnisse liefern mächtigere, hochgradige Gold- und Silberabschnitte sowie Abschnitte mit großen Tonnagen, die sich an oder nahe der Oberfläche befinden. Die Abschnitte weisen das Potenzial auf, das Vertrauen zu erhöhen, um die Ressourcenschätzung in Zukunft rasch zu steigern. Die Analyseergebnisse werden im Folgenden in Goldäquivalent (AuÄq*) angegeben. Alle historischen Analyseergebnisse der Bohrungen 2015 wurden noch nicht veröffentlicht. Eine Standortkarte und Bilder sind unter BenchmarkMetals.com verfügbar. Weitere Analyseergebnisse werden von den 1.051 Metern des Bohrkerns 2015 in den Zonen Cliff Creek und Dukes Ridge erwartet, die im Rahmen des Programms 2018 erprobt wurden.Bohrloch CC15-15 in der Zone Cliff Creek lieferte eine zusätzliche Mineralisierung für insgesamt 17 Meter mit 6,32 Gramm Goldäquivalent pro Tonne zwischen 167 und 184 Meter. Die mineralisierte Zone beinhaltet einen neuen hochgradigen Abschnitt von 1,33 Meter mit 11,62 Gramm Goldäquivalent zwischen 167 und 168,33 Meter.* Goldäquivalent (AuÄq) unter Anwendung von Preisen von 1.200 US$/oz Au bzw. 14,50 US$/oz Ag berechnet** Historische Analysen auf 60 g/t Au und 1.500 g/t Ag gedeckelt, ungedeckelte Werte von 293,4 g/t Au und 7.622 g/t AgBohrloch DR15-05 in der Zone Dukes Ridge lieferte eine zusätzliche Mineralisierung von 13 Metern für insgesamt 63,75 Meter mit 1,59 Gramm Goldäquivalent pro Tonne zwischen 1,25 und 65 Meter.Bohrloch DR15-01 in der Zone Dukes Ridge lieferte einen neuen Abschnitt von 1,68 Meter mit 10,94 Gramm Goldäquivalent pro Tonne zwischen 25 und 26,68 Meter.Das Konzessionsgebiet Lawyers und die ehemalige Gold- und Silberproduktionsstätte Cheni befinden sich 45 Kilometer nordwestlich der Gold- und Kupfermine Kemess. Das Konzessionsgebiet enthält eine Mineralressource und beherbergt mindestens 16 Gold- und Silbervorkommen, die niemals vollständig abgebaut, erschlossen oder erkundet worden sind. Das 99 km2 große aussichtsreiche Grundstückspaket stellt für Benchmark eine einzigartige Gelegenheit dar, Explorationen im Camp-Maßstab durchzuführen. Es besteht nach wie vor ausgezeichnetes Potenzial für die Entdeckung weiterer epithermaler Edelmetalllagerstätten mit geringem und hohem Sulfidierungsgrad ähnlich jenen, die bis dato in der Region Golden Triangle entdeckt und erkundet wurden.Die Ergebnisse von Stichproben wurden von ALS Global Laboratories (Abteilung Geochemie) in Vancouver (Kanada), einer nach ISO 9001:2008 akkreditierten Einrichtung, analysiert. Das Probenahmeprogramm wurde von Mitarbeitern des Unternehmens unter der Aufsicht von Rob LHeureux, P.Geol., durchgeführt. Beim Transport und der Verwahrung aller Proben wird ein sicheres Überwachungsprotokoll (Chain of Custody) befolgt. Der Goldgehalt wurde mittels Brandprobe mit Atomemissionsspektrometrie und bei Bedarf abschließendem gravimetrischem Verfahren (+10 g/t Au) ermittelt. Alle Proben werden einer Analyse mit Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS-Verfahren für 48 Elemente unterzogen, wobei alle Proben mit Silber- und Grundmetallgehalten oberhalb der Grenzwerte mittels Atomabsorptions- oder -emissionsspektrometrie nochmals analysiert werden. Gesteinsstichproben aus Ausbissen/anstehendem Gestein haben selektiven Charakter und können möglicherweise nicht repräsentativ sein für die im Projekt lagernde Mineralisierung.Michael Dufresne, M.S.c., P.Geol., P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument (Qualified Person) den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben. Benchmark Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien zum Handel an der TSX Venture Exchange in Kanada, dem OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten sowie an der Tradegate Exchange in Europa zugelassen ist. Das Hauptaugenmerk von Benchmark ist auf die Erbringung des Nachweises und die Erschließung des beträchtlichen Ressourcenpotenzials des Gold und Silberprojekts Lawyers im produktiven goldenen Dreieck im Norden von British Columbia (Kanada) gerichtet. Benchmark wird von einer dynamischen Gruppe an Fachleuten der Ressourcenbranche geleitet, die eine starke Erfolgsbilanz bei der Bewertung und Weiterentwicklung von Bergbauprojekten von der Exploration bis zur Produktion vorweisen können, Kapital aufbringen und Widrigkeiten trotzen, um einen außergewöhnlichen Aktionärswert zu erzielen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSgez/ John WilliamsonJohn Williamson, Chief Executive OfficerJim Greig, Presidentjimg@BNCHmetals.comTel: (604) 260-6977Benchmark Metals Inc.250 Southridge NW, Third FloorEdmonton, AB CANADA T6H 4M9Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie im Regelwerk der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!