Thom Calandra: Heftige Aufwärtsbewegungen zu erwarten

Während der New Orleans Investment Conference sprach Investing News mit Thom Calandra von Calandra Reports, der Kupfer in diesem Jahr als "Enttäuschung" bezeichnet, jedoch weiterhin an die Edelmetalle glaubt. Sobald wesentliche Erholungen zu verzeichnen seien, würden die Metalle Sprünge am Markt machen."Ich sage, sobald wir Erholungen bei einigen der Edelmetalle zu verzeichnen haben, wie es jetzt scheint; Gold, Silber, Platin, Palladium - dann werden das heftige Aufwärtsbewegungen sein", erklärte er. Ein derartiger Anstieg der Edelmetalle sei zu erwarten, da die Investoren diese im Jahr 2018 größtenteils links liegen gelassen hatten. Seine Favoriten seien derzeit Gold und Platin."Würde ich mich selbst in eine Kategorie einordnen, dann wäre das wohl Gold und dann Silber. Darauf folgt eine leichte Mischung aus Batteriemetallen und tatsächlich mag ich sogar Zinn", bemerkte er.© Redaktion GoldSeiten.de