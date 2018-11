"Wendepunkt am Goldmarkt könnte erreicht sein" - ScotiaMocatta

In der neusten Ausgabe des monatlich erscheinenden Marktberichts " Metal Matters " entwirft die ScotiaMocatta, die Metallsparte der Bank of Nova Scotia, ein positives Bild von der aktuellen Lage an den Edelmetallmärkten. Insbesondere am Goldmarkt erkennen die Analysten bullische Tendenzen.Ihrer Einschätzung nach beginnt der Goldpreis nun, die wachsenden Sorgen der Investoren angesichts erhöhter Risiken sowohl auf geopolitischer Ebene als auch an den Finanzmärkten widerzuspiegeln. "Der Goldpreis wachte auf, als die Aktienkurse in den USA zu wackeln begannen, nachdem er zuvor zahlreiche andere potentielle Krisen ignoriert hatte", schreiben die Experten.Sowohl die drohende Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums als auch die voraussichtlich steigenden Inflationsraten in den USA könnten nun unterstützend für den Preis wirken.Auch die Investoren und die Zentralbanken hatten zuletzt wieder mehr Interesse an dem gelben Metall gezeigt. Die Analysten zitieren in diesem Zusammenhang die Daten des World Gold Council, denen zufolge sich die Nachfrage nach Münzen und Barren im dritten Quartal um 29% erhöhte, während die Notenbanken 22% mehr Gold zukauften als im Vorjahr.Insgesamt sieht die ScotiaMocatta weiteres Nachfragepotential für Gold als Safe-Haven-Asset. An den Aktien- und Anleihemärkten seien dagegen zusätzliche Kapitalabflüsse denkbar. In ihrem Bericht vom Oktober hatten die Analysten erklärt, dass der Wendepunkt für den Goldpreis womöglich nicht mehr fern ist - "jetzt könnten wir ihn erreicht haben", schreiben sie nun.Im Gegensatz dazu war die Entwicklung des Silbermarktes weiterhin schwach, auch wenn der Kurs etwas vom Anstieg des Goldpreises profitierte. Negativ wirkt sich den Beobachtern zufolge vor allem das fehlende Interesse der Investoren an den Industriemetallen aus, welches wiederum auf die unsichere Weltwirtschafts- und Handelssituation zurückzuführen sei. Sollten die Anleger und Spekulanten an den Markt zurückkehren, sei allerdings damit zu rechnen, dass Silber als das volatilere der beiden Edelmetalle höhere prozentuale Kursgewinne erzielt als Gold.© Redaktion GoldSeiten.de