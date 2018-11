Rückgang des Goldpreises kurbelt chinesische Nachfrage an

In China hat sich die Goldnachfrage in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 5% auf fast 850 Tonnen erhöht. Dies berichtete die Webseite China.org.cn gestern unter Berufung auf Branchendaten.Nach Angaben der China Gold Association stiegen die Verkäufe im Schmucksektor gegenüber dem Vorjahr um rund 7% an und beliefen sich in den ersten drei Quartalen des Jahres auf knapp 540 Tonnen. Der deutlichste Zuwachs wurde allerdings in der Industrie verzeichnet: Hier erhöhte sich der Goldbedarf um 25% auf 82 Tonnen. Auch die Absatzzahlen der Goldmünzen lagen demnach 6% über denen des vergangenen Jahres.Grund für die gestiegene Nachfrage seitens der Verbraucher war der China Gold Association zufolge in erster Linie der Goldpreis, der seit April gesunken war. Doch auch neue Designs und die zunehmende Ausrichtung der Hersteller auf Kundenwünsche könnten die Attraktivität von Goldschmuck erhöht haben.Für das vierte Quartal rechnen die Insider der Branche ebenfalls mit einer starken Nachfrage. Dabei würden sich auch die Spannungen in den chinesisch-amerikanischen Handelsbeziehungen, die starke Entwicklung des US-Dollars und der Wertverlust des Yuan bemerkbar machen und die Goldinvestitionen steigen lassen."In Zukunft wird die Nachfrage nach Goldschmuck von der Schnäppchenjagd der Käufer profitieren, falls der Preisdruck aufgrund des steigenden Dollars zunimmt", erklärte Analyst Zhu Yi von Bloomberg Intelligence. Zudem habe das gelbe Metall in China weiterhin den Status eines sicheren Hafens. "Die Investitionen in Münzen und Barren werden sich verbessern, wenn andere Anlageklassen schwächeln", glaubt Zhu.© Redaktion GoldSeiten.de