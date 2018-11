Buenaventura - Vorbote der Goldpreisrally?

Weiterhin herrscht eher große Unklarheit im Minenaktiensektor. Die Divergenzen könnten in diesen Wochen kaum größer sein. Während Aktionäre von Goldcorp sich über das jüngste 16-Jahrestief schwarz ärgern, haben Anteilseigner bei Buenaventura, Compania de Minas S.A. gut Lachen. Die Aktie hat seit dem Sommer einen guten Lauf. Kann sie bis zum Jahreswechsel noch neue 2018er-Jahreshochs erklimmen?Nach der letzten Einschätzung vom 29. August "Buenaventura - Aktionäre können aufatmen!" konnte der Aktienkurs wie erwartet direkt und mit dem Schlusskurs vom 16. November um 16,77% zulegen. Allein in der letzten Handelswoche konnten die Anteilswerte von Buenaventura mit 7% fast doppelt so stark steigen wie der HUI-Index, der es gerade einmal auf ein Plus von 3,59% brachte.Schaut man sich an, wo Gold zuletzt stand, als Buenaventura bei knapp unter 15 USD notierte, ergeben sich "erschreckende" Werte von fast 1.320 USD! Etwas stimmt hier also nicht. Entweder ist Buenaventura überbewertet oder Gold entsprechend unterbewertet. Entweder hat Gold also ein Nachholpotenzial von 8% oder Buenaventura ist derzeit zu teuer.Das mittelfristige Chartbild hat sich in den letzten Wochen weiter zum Positiven entwickelt. Nach dem steilen Anstieg ab Anfang 2016, hat sich ab August 2016 eine zwei Jahre dauernde klassische ABC-Korrektur ausgebildet. Aus dieser könnte sich nun ein Ausbruch auf ungeahnte Hochs anbahnen. Buenaventura könnte dementsprechend auf bis zum 30 USD steigen. Dieses Kursziel ergibt sich aus dem Big Picture Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Widerstand bei 17 USD herausgenommen wird! Ob das noch dieses Jahr gelingen wird, ist unklar und spielt auch keine große Rolle. Wichtig ist nur, dass die laufende Aufwärtsbewegung seit August nicht mittendrin abgewürgt. Dann klappt es auch mit dem Goldpreis!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.