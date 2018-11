Gold muss über 1.240 Dollar hinaus, um Trendwende zu signalisieren

Auch wenn der Optimismus unter den Goldhändler langsam zunimmt, so warnt Greg Harmon, Gründer von Dragonfly Capital, dass es noch zu früh sei, um gegenüber dem gelben Edelmetall übermäßig bullisch zu sein. Obgleich Gold von der kürzlichen Unterstützungslinie bei 1.220 Dollar je Unze abgeprallt sei, müsste der Preis noch immer das Oktoberhoch über 1.246 Dollar je Unze übertreffen, bevor er dem Metall gegenüber bullisch sein könne, berichtet Kitco News "Langsam sehen wir höhere Tiefs, aber wir brauchen noch immer höhere Hochs", meinte er. "Eine Bewegung über 1.240 Dollar je Unze würde eine Trendumkehr signalisieren. Bei diesem Sprung sehen wir gutes Momentum, doch wir brauchen noch immer ein wenig mehr." Laut einiger Analysten erlebe der Goldmarkt erneuertes Interesse, da die Investoren aufgrund von wachsenden Sorgen über das Weltwirtschaftswachstum die Zinsschritte für 2019 neu bepreisen würden.Auch wenn das gelbe Edelmetall solides Momentum zeigt, so hat es laut Harmon noch immer ein wesentliches Problem: Seit den letzten fünf Jahren steckt es in einer 200-Dollar-Spanne fest. "Wenn man Gold betrachtet, so stellt sich heraus, dass es sich seit 2013 nicht wirklich viel entwickelt hat", erklärte er. Sollte der Preis über das Hoch vom Oktober steigen, so könnte man den nächsten Widerstand bei 1.300 Dollar je Unze anpeilen.© Redaktion GoldSeiten.de