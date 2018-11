Tom Cloud: Professionelle Investoren kaufen wieder Silber

In einem neuen Video-Update, das gestern auf SRSroccoReport.com veröffentlicht wurde, spricht der Edelmetallexperte Tom Cloud u. a. über die steigenden Aufpreise auf Gold- und Silberprodukte, das wachsende Interesse institutioneller Investoren an den Edelmetallen und das problematische Niveau der weltweiten Verschuldung.Dabei weist er auch darauf hin, dass der Silberpreis für viele Unternehmen derzeit unter den Produktionskosten je Unze liegt. "Das habe ich in meiner gesamten Karriere nur etwa viermal erlebt", sagt Cloud, der bereits seit Anfang der 1970er Jahre in der Finanzbranche tätig ist. Auch zahlreiche große Goldproduzenten machen seinen Angaben nach aktuell nur sehr geringe Gewinne.Interessant für Anleger ist der Hinweis, dass der Aufpreis von Silbermünzen über den reinen Materialwert hinaus seit Juni deutlich gestiegen ist. Tom Cloud berichtet von einer Erhöhung um 25 bis 35 Cent je Unze. Seinen Angaben zufolge ist auch die Nachfrage nach physischen Silberprodukten zuletzt wieder gestiegen, nachdem die Verkaufszahlen zuvor monatelang extrem schwach waren. Die Investoren erkennen seiner Einschätzung nach, dass der Silberkurs im Verhältnis zu den Förderkosten zu niedrig ist und nutzen die Kaufgelegenheit. Bei einigen Produkten käme es bereits zu Lieferverzögerungen.Einen Katalysator für die nächste Rally an den Edelmetallmärkten könnten seiner Einschätzung nach die Bullionbanken liefern, wenn diese ihre Short-Positionen am Terminmarkt eindecken und stattdessen Long-Positionen eröffnen. "Wenn das passiert, wird Silber wie eine Rakete in die Höhe schießen, wie das bereits 1977-1980 und 2000-2011 der Fall war", meint der Marktbeobachter.Auf einen Zeitpunkt für die endgültige Trendwende für Gold und Silber will sich Tom Cloud nicht festlegen; es seien jedoch zahlreiche positive Entwicklungen am physischen Silbermarkt zu beobachten. "Es könnte bis nächsten März, April oder sogar Herbst dauern", so Cloud. "Ich weiß es nicht und es interessiert mich auch nicht. Was ich weiß, ist, dass Sie jetzt zu einem unglaublichen Preis kaufen können, bevor alle einsteigen."© Redaktion GoldSeiten.de