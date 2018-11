TD Securities - "Bedeutungsvolle" Goldrally im Spätjahr 2019

Gold befindet sich im Aufwärtstrend, doch eine bedeutungsvolle Bewegung über 1.300 Dollar je Unze scheint erst im Spätjahr 2019 möglich, so heißt es von TD Securities. "Jede bedeutungsvolle Rally ist höchstwahrscheinlich eine Geschichte für das Spätjahr 2019", so Bart Melek von TDS in einer Prognose vom Montag, wie Kitco News berichtet."Die Stärke des US-Dollar gegenüber den Währungen der G10 und der Schwellenländer wird wahrscheinlich ein wesentlicher Gegenwind bleiben, der die Positionierung der Goldenthusiasten unterdrücken wird. Wir erwarten, dass der Preis unter Kontrolle bleibt, bevor er im Spätjahr 2019 über die 1.300 Dollar je Unze hinaussteigt." Kurzfristig wird der Dollar durch die Handelsspannungen zwischen USA und China weiter unterstützt werden, zudem wird die straffere Geldpolitik der Federal Reserve weiter Druck auf die Schwellenländer ausüben, hieß es in der Prognose.Doch Melek bemerkte, dass die besten Tage für den Dollar bevorstehen. Das wiederum sollte einen wesentlichen Gegenwind für Gold aus dem Spiel nehmen. Kurzfristig nimmt TD Securities an, dass Gold weiter in einer Spanne zwischen 1.190 Dollar und 1.240 Dollar je Unze gefangen bleibt.© Redaktion GoldSeiten.de