First Graphene Ltd.: Auftrag der newGen Group führt PureGRAPH(TM) in die Zementbranche ein

DGAP ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, berichtet anhaltenden Erfolg mit ihrer Strategie der Zusammenarbeit mit der Industrie zur Entwicklung neuer Produkte, die ihre PureGRAPH(TM)-Graphenproduktpalette verwenden. Durch direkte Zusammenarbeit mit Kunden statt durch Handelsvertreter baut das Unternehmen starke Beziehungen auf, die ihm in Zukunft gute Dienste leisten werden. Wir bauen unseren Ruf als ein zuverlässiger Anbieter von Qualitätsgraphen auf Basis der PureGRAPH(TM)-Palette auf, was First Graphene zum idealen Unternehmen für Branchen macht, die von der Aufnahme des Graphens in ihre Produktpalette profitieren möchten.





Die wichtigsten Punkte:



- Start der Amour-GRAPH(TM)-Produktpalette für Bergbaugeräte durch newGen unter Verwendung der PureGRAPH(TM)-Graphenmaterialien.



- Kundenstamm für Amour-GRAPH(TM) und PureGRAPH(TM) erweitert, um den größten Zementhersteller in Western Australia einzuschließen.



- Erwartungen einer stärkeren Durchdringung größere Märkte für Polyurethanauskleidungen, da die Vorteile in der Branche demonstriert werden.



Als jüngste Entwicklung bestätigt das Unternehmen den weiteren Fortschritt im Rahmen seiner R&D-Zusammenarbeit (Forschung und Entwicklung) mit newGen Group. newGen wird einem großen australischen Zementproduzenten an seinem Standort in Perth ein Verschleißschutzsystem zum Einsatz in Zuführrinnen für Trockner liefern. Dieses Unternehmen ist ein führender Lieferant von Zement und Kalk an die Bergbau-, Agrar- und Baubranchen.



Jede 50 m2 große Auskleidung wird 10 bis 12 kg PureGRAPH(TM) enthalten und ist ein weiterer signifikanter Schritt bei der Einführung von Produkten der First Graphene für große industrielle Anwendungen. Es wird erwartet, dass die Auskleidung im Dezember 2018 gegossen und installiert wird.





Hintergrund



Wie bereits berichtet arbeitet FGR eng mit newGen group zusammen, um eine Leistungsverbesserung für ihre bestehenden Produkte durch Zugabe PureGRAPH(TM)-Graphenprodukten zu bieten. newGen Group hat vor Kurzem eine mit Schutzmarke versehene Amour-GRAPH(TM)-Produktpalette von verschleißfesten Auskleidungen für die Verwendung in Baggerschaufeln, Pipe Spools (vorgefertigte Bestandteile einer Rohrleitung) und Förderbändern eingeführt.



First Graphene und newGen haben bereits die PureGRAPH(TM)-Produktpalette bei Baggerschaufelauskleidungen, zur allgemeinen Anwendung der Auskleidungen und bei Pipe Spools eingeführt. Vorbehaltlich der behördlichen Zulassungen beabsichtigt newGen den stufenweisen Einsatz der PureGRAPH(TM)-Produktpalette in allen Verschleißprodukten. Dies passt gut zu First Graphenes erklärter Zielsetzung, in absehbarer Zeit die PureGRAPH(TM)-Produktpalette in Großabbau- und Massenbeförderungsgeräten einzuführen.



Managing Director, Craig McGuckin, sagte: "Es ist aufregend zu sehen, dass die frühzeitige Annahme der PureGRAPH(TM)-Produkte von Kunden der newGen im realen Industrieeinsatz akzeptiert wird. Es macht den Leistungen und dem Engagement der Teams von First Graphene und newGen Ehre."



newGens Managing Director, Ben Walker, sagte: "Das PureGRAPH(TM)-Kunstharz wurde unserem Mischverfahren nahtlos hinzugefügt. Dies ist hinsichtlich unserer standardmäßigen Betriebspraktiken weder arbeitsintensiv noch kompliziert."





Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)



First Graphene hat eine kommerzielle Graphen-Produktionsstätte zur Herstellung von Graphen in großen Mengen und zu wettbewerbsfähigen Preisen eingerichtet. Das Unternehmen setzt die Entwicklung des mit Graphen in Zusammenhang stehenden geistigen Eigentums fort, wodurch es die Generierung von Lizenz- und Royalty-Abgaben beabsichtigt.



Das Unternehmen besitzt Kooperationsvereinbarungen mit vier Universitäten und ist auf dem neuesten Stand der Entwicklung von Graphen und damit in Zusammenhang stehender 2D-Materialien. Kürzlich wurde First Graphene ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering and Innovation Centre (GEIC) der University of Manchester. First Graphene arbeitet mit zahlreichen Branchenpartnern an der Kommerzialisierung von Graphen und stellt mit diesen Branchenpartnern ein Verkaufsbuch zusammen.





Produktpalette von PureGRAPH(TM)



Die Produktpalette von PureGRAPH(TM) wurde von FGR im September 2018 in Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht.



Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte zeichnen sich durch ihre niedrige Fehlerrate und ihr hohes Streckungsverhältnis aus.





Über Graphen



Graphen, das hinreichend publizierte und jetzt berühmte zweidimensionale Kohlenstoffallotrop ist als Material so vielseitig wie irgendein anderes auf der Erde entdecktes Material. Seine erstaunlichen Eigenschaften als das leichteste und stärkste Material gegenüber seiner Fähigkeit Wärme und Strom besser als irgendein anders Material zu leiten bedeutet, dass es in eine riesige Zahl von Anwendungen integriert werden kann. Anfänglich bedeutet das, dass Graphen zur Verbesserung der Leistung und der Effizienz aktueller Materialien und Substanzen verwendet wird, aber in der Zukunft wird es ebenfalls in Verbindung mit anderen zweidimensionalen Kristallen entwickelt werden, um einige noch erstaunlichere Verbindungen zu erzeugen, die in ein noch breiteres Anwendungsspektrum passen werden.



Ein Forschungsgebiet, das sehr intensiv studiert wird, ist die Energiespeicherung. Zurzeit arbeiten Wissenschaftler an der Verbesserung der Speicherkapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien (durch Einfügen von Graphen als eine Anode), um viel größere Speicherkapazitäten mit viel längerer Lebensdauer und Ladezeiten anzubieten. Graphen wird ebenfalls studiert und entwickelt, um bei der Herstellung von Superkondensatoren Anwendung zu finden, die sehr schnell aufgeladen werden können und ebenfalls eine große Strommenge speichern können.







Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



First Graphene Ltd.

Craig McGuckin, Managing Director

Tel. +61-1300-660 448



Warwick Grigor, Chairman

Tel. +61-2-9230 1930

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au



Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de







Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

