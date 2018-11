Gold erhält Aufwind durch Brexit-Unsicherheit

Vermögenswerte, die als sichere Häfen gelten, würden durch die Unsicherheit unterstützt, die von der politischen Situation im Vereinigten Königreich bezüglich des Brexits ausgingen sowie dem stattfindenden Handelskrieg zwischen USA und China, meint Rohstoffmaklerunternehmen SP Angel."Gold bleibt weiterhin auf dem Weg zu seiner ersten wöchentlichen Zunahme, während die britische Premierministerin, Theresa May, Forderungen ihrer Amtsniederlegung trotzt. Zeitgleich kämpft sie darum, die Kontrolle über ihre widerspenstige Regierung lange genug beibehalten zu können, um einen Brexit-Deal abzuschließen", fügte SP Angel hinzu.Der aktivste Dezember-Goldkontrakt in der COMEX-Abteilung der New York Mercantile Exchange nahm am Freitag um 8 Dollar zu und pendelte sich bei 1.223 Dollar je Unze ein, berichtet Scrap Register . Die Aktienleitindices Europas und der USA sowie der Dollar gingen zurück und verschafften dem Goldpreis so etwas Auftrieb.© Redaktion GoldSeiten.de