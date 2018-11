Schweizer Edelmetallhandel im Oktober: Rückgang im Goldhandel

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz veröffentlichte heute die Zahlen zum Außenhandel mit Edelmetallen im Oktober 2018. Ein erneuter Rückgang des Handelsvolumens von Gold, Silber und Münzen im Vergleich zum September wurde verzeichnet. So importierte die Schweiz im Oktober insgesamt 238,4 t Gold und Silber im Wert von 5,9 Mrd. CHF, wohingegen es im September noch 263,8 t waren. Bei den Ausfuhren verbuchte die Schweiz im zehnten Monat 209,8 t der Edelmetalle (Wert: 3,2 Mrd. CHF), ein leichter Rückgang zu 213,3 t im Vormonat.Die reinen Goldimporte des Landes betrugen insgesamt 203,2 t Gold im Wert von 5,9 Mrd. CHF. Die Hauptbezugsquelle war wieder das Vereinigte Königreich mit Lieferungen in Höhe von 39,2 t netto, gerade 43% der Menge aus dem September, nämlich 89,7 t. Auch vom zweitgrößten Lieferanten, den USA, kam im Oktober mit 20,3 t auf Nettobasis nur knapp halb so viel Gold wie im Vormonat (40,2 t). Auf dem dritten Platz war Usbekistan mit 20,0 t.Die Goldausfuhren hatten im zehnten Monat einen Umfang von nur 80,6 t Gold, mit einem Wert von 3,1 Mrd. CHF. China erhielt mit 28,5 t Gold die größten Lieferungen aus der Schweiz. An zweiter Stelle der Goldabnehmer war Indien mit 11,3 t Gold, während Singapur im Oktober die drittgrößten Nettoexporte der Eidgenossenschaft mit 5,5 t Gold erhielt.Beim Silberhandel meldete die Schweizerische Eigengenossenschaft im Oktober Importe 2018 in Höhe von 30,2 t Silber. Davon kam mehr als ein Drittel aus Marokko (11,4 t), 7 t aus Brasilien und 3,3 t aus Argentinien.Demgegenüber lagen die Ausfuhren bei 125,7 t Silber. Die Hauptabnehmer waren Deutschland mit einer Nettomenge von 50,6 t Silber, gefolgt von den Arabischen Emiraten mit 25 t Silber. Der drittgrößte Silberempfänger der Schweiz war im Oktober 2018 die Türkei mit 20 t des Edelmetalls.© Redaktion GoldSeiten.de