Zijin Mining macht es spannend

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. scheint einer Stabilisierung nah. Zumindest technisch betrachtet lassen sich die letzten Moves positiv interpretieren, sodass ein erneuter Anlauf in Richtung der Marke von 0,40 EUR möglich scheint. Der Grundbias im Sinne eines weiteren Verweilens oberhalb von 0,28 EUR bleibt folglich mit der Tendenz einer baldigen Attacke in Richtung des Widerstandslevels von 0,40 bis 0,42 EUR.Auf der Gegenseite verbleibt natürlich die Gefahr eines Abtauchens unter das Niveau von 0,28 EUR. Geschieht dies, so müsste man im weiteren Verlauf mit einer Kursschwäche bis mindestens 0,23 EUR rechnen, bevor die ersten mutigen Käufer wieder zuschlagen würden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.