Goldbergbauaktien - Die Identifizierung von Böden

GDX & GDXJ Charts

GDX & Breitenindikatoren

Es ist äußerst schwer, Böden exakt zu bestimmen, doch es gibt allerlei Instrumente, die uns bei der Identifizierung potenzieller Böden helfen können.Technische Analysten hört man nicht über Fundamentaldaten sprechen, doch wir tun das aus einem bestimmten Grund. Deutliche Veränderungen des primären Trends werden durch sich verändernde Fundamentaldaten unterstützt, auch wenn diese vor Eintritt dieser Tatsache sehr schwer zu erkennen sind.Aufgrund unserer extensiven Betrachtung der Geschichte sind wir davon überzeugt, dass die Edelmetalle in keinen echten Bullenmarkt eintreten werden, bevor die Fed nicht ihre Zinsanhebungen stoppt. Die Daten zeigen, dass die Goldbergbauaktien viele Male (doch nicht immer) Böden bildeten, kurz nachdem die Fed ihre endgültige Zinserhöhung durchgeführt hat.Ja, wir erwähnen es immer wieder und wieder, doch die Fundamentaldaten sind wichtig.Im Folgenden werden wir Ihnen eine Reihe an Instrumenten und Indikatoren vorstellen, die Sie dazu verwenden können, potenzielle Böden und Wendepunkte auf einer kurzfristigen Basis zu erkennen.Der Fokus sollte vor allem auf der Preisbewegung und den nahen Unterstützungs- und Widerstandslinien liegen.Im unteren Chart heben wir die Unterstützungs- und Widerstandsbereiche hervor.Beispielsweise sprang der GDX in der letzten Woche von einer Unterstützung bei 18 Dollar aufwärts. Über 20 Dollar wird er mit starkem Widerstand konfrontiert. Ein Verlust von 18 Dollar würde wahrscheinlich zu einem Test einer Unterstützung im 16-Dollar-Bereich führen. Der GDXJ währenddessen prallte an seinem Septembertief bei 26 Dollar ab. Er sieht sich einem starken Widerstand nahe der 30 Dollar gegenüber und wenn er das kürzliche Tief verliert, könnte er eine Unterstützung innerhalb einer Spanne von 22 bis 24 Dollar testen.Nachdem wir die Preisbewegung sowie die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Betracht gezogen haben, wenden wir uns den Breitenindikatoren zu, die uns Informationen bezüglich der Sektorbeteiligung und der Abweichungen liefern.Unten plotten wir den GDX mit der Advance-Decline-Linie, dem Bullish Percentage Index (BPI) und dem Verhältnis zwischen neuen Hochs und neuen Tiefs.Die Advance-Decline-Linie, die als verlässlichster Frühindikator gilt, deutet auf eine negative Abweichung hin. Sie ähnelt der Linie vom Frühjahr 2015. Beachten Sie, dass diese Anfang 2016 eine deutliche positive Abweichung andeutete. Kleinere positive Abweichungen konnte man im März 2018 und im September 2018 beobachten.Der BPI sagt uns derzeit nicht viel. Er muss auf 10% fallen, damit der Sektor als überverkauft angesehen werden kann.Vor einigen Tagen erreichte das Verhältnis zwischen neuen Hochs und neuen Tiefs beinahe -40%, was ziemlich überverkauft ist. Meiner Ansicht nach tendiert ein Wert von mehr als -50% oder sogar -70% dazu, ein nachhaltiges Tief zu signalisieren - wie im Spätjahr 2014, Sommer 2015 und dem Spätsommer 2018.Ein weiterer Breitenindikator (den wir auch speziell für den GDXJ angefertigt haben) ist der Prozentsatz an Aktien, die über ihren verschiedenen gleitenden Durchschnitten geschlossen haben. Unten plotten wir den GDXJ mit dem Prozentsatz eines Warenkorbes bestehend aus 55 Junior-Aktien (größtenteils im GDXJ), die über ihrem 20-tägigegen gleitenden Durchschnitt, 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und 200-tägigen gleitenden Durchschnitt schlossen.