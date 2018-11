Bloomberg Intelligence - Abneigung gegenüber Silber

Silber war in diesem Jahr wenig beliebt bei den Investoren, so meint Mike McGlone, Rohstoffstratege von Bloomberg Intelligence. Die Abneigung gegenüber dem grauen Edelmetall scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben und der Silberpreis sei nun bereit für einen Sprung, berichtet Kitco News . Laut McGlone befände sich die Stimmung gegenüber Silber auf einem Niveau, das oftmals deutliche Böden gekennzeichnet habe.Anders als Gold hat Silber nicht von der kürzlichen Anziehungskraft der sicheren Häfen profitiert; es findet jedoch auf vielerlei Weise in der Industrie Anwendung. Die Schwäche der Industriemetalle, so McGlone, würde dabei helfen, den Silberpreis kurzfristig unter Kontrolle zu halten. Auch wenn das graue Metall kurzfristig mit weiteren Gegenwinden konfrontiert werden wird, so würden es zwei Faktoren wiederbeleben.Silber schiene für eine mögliche längerfristige Erholung bereit, so meint er. "Damit es auf einem niedrigen Niveau verbleibt - etwa 15% in diesem Jahr - müssten wir eine nachhaltige Dollarstärke und Schwäche der Industriemetalle sowie Gold erleben. Das ist unwahrscheinlich. Da sich der Dollar nahe einer mehrjährigen Spitze befindet, sollte eine leichte Rückkehr zum Dollarmittelwert für eine übergroße bullische Reaktion des Silberpreises sorgen", erklärte McGlone.© Redaktion GoldSeiten.de