LBMA - Goldhandel im Wert von 36,9 Milliarden US-Dollar

Erstmals in seiner Geschichte hat London die Größe seines Goldmarktes beziffert und damit den Weg für mehr Transparenz bei allen Edelmetallen geebnet, die außerhalb von Börsen gehandelt werden. Die London Bullion Market Association (LBMA) gab an, dass in der letzten Woche Gold und Silber im Wert von jeweils 36,9 Milliarden US-Dollar und 5,2 Milliarden US-Dollar gehandelt wurden, berichtet Financial News Täglich wurden durchschnittlich 30,2 Unzen Gold gehandelt, zeigen die Daten der LBMA. "Zum ersten Mal in der Geschichte des Londoner Goldmarktes ist dessen Größe kein Rätsel, sondern ein verlässlicher Maßstab. Das ist eine bemerkenswerte Leistung, wenn man die Vielfältigkeit der Teilnehmer und der Produkte bedenkt, die der Markt umfasst", kommentierte Edelmetallstratege Matthew Turner von Macquarie.Die Geschichte der LBMA reicht mehrere Jahrzehnte zurück, auch wenn diese erst 1987 gegründet wurde. Charakterisiert wird sie durch den sogenannten Over-The-Counter-Handel oder OTC-Handel, der direkt zwischen den Tradern stattfindet. Die größten Mitglieder der LBMA umfassen unter anderem Bullionbanken wie HSBC und JPMorgan; beides Unternehmen, die Tresorräume innerhalb Londons besitzen, um dort Gold zu lagern.© Redaktion GoldSeiten.de