Produktionszahlen der US-amerikanischen Goldminen im September 2018

Das geologische Institut der Vereinigten Staaten US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte in dieser Woche die neusten Produktionszahlen der US-amerikanischen Goldminen für den September 2018.Wie aus den Zahlen hervorgeht, wurden im neunten Monat des Jahres insgesamt 18.000 Kilogramm Gold produziert. Das entspricht einer geringen Abnahme verglichen zum Vormonat und einem Rückgang von 12% gegenüber September 2017.Die durchschnittlich am Tag geförderte Menge betrug im September 2018 600 Kilogramm Gold; im August zuvor wurden 595 Kilogramm gefördert. Im bisherigen Jahr 2018 produzierte man bisher durchschnittlich täglich 573 Kilogramm.Der von Engelhard Industries durchschnittlich realisierte Goldpreis belief sich im neunten Monat des Jahres auf 1.200,66 Dollar je Unze, was einen Rückgang von 4,10 Dollar im Vergleich zum August 2018 darstellt.© Redaktion GoldSeiten.de