Ghana: Erstes Gütesiegel für Goldraffinerie

Nächste Woche soll der erste Goldbarren mit dem offiziellen Gütesiegel Ghanas enthüllt werden, so heißt es von der Ghana Standards Authority (GSA). Während der Enthüllungszeremonie am Dienstag, den 27. November 2018, soll die in Accra basierte Gold Coast Refinery Limited das Gütesiegel erhalten, um Gold zu kennzeichnen, berichtet die Webseite All Africa Damit ist das Unternehmen die erste Raffinerie in Ghana, die eine Lizenz zur Kennzeichnung verfeinerter Bullion mit einer Reinheit von mehr als 995 erhält und diese ebenso vermarktet und als Endprodukte auf den lokalen und internationalen Bullionmärkten verkauft."Das ist ein bedeutender Meilenstein für die Goldproduktion des Landes und markiert den Beginn einer neuen Ära für den ghanaischen Goldsektor", hieß es in einem Statement der GSA.Die Ausstellung eines derartigen Zertifikats durch die GSA bedeutet, dass das Unternehmen die benötigen Voraussetzungen erfüllt hat. Diese Kennzeichnung ist üblicherweise auf der Verpackung des Produkts zu erkennen.© Redaktion GoldSeiten.de