Russland und Südafrika beschließen gemeinsame Bergbauprojekte

Russland und Südafrika haben einen Leitplan zur Implementierung von gemeinsamen Projekten im Platingruppenmetallsektor unterzeichnet, berichtet Azernews . Zudem schlossen sie Vereinbarungen bezüglich der Exploration, Extraktion und Verarbeitung von Rohstoffvorkommen, die bis 2025 gelten sollen.Auf der russische Seite wurden die Dokumente vom Minister für Rohstoffe und Umwelt, Dmitry Kobylkin, unterzeichnet. "Russland und Südafrika, die beide reiche Rohstoffvorkommen besitzen, haben langjährige Traditionen der Entwicklung ihrer Bergbaubranchen. Des Weiteren besitzen beide Länder ebenso ein hohes Niveau an technologischem Wissen und die Möglichkeit das Wachstum des Platingruppenmetallmarktes mithilfe von Partnerschaft und Kooperation anzukurbeln", hieß es in einem Dokument."Der Handelsumsatz zwischen unseren Ländern ist recht gut. Wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres hin 1 Milliarden Dollar erreichen werden", kommentierte Kobylkin nach Unterzeichnung der nötigen Dokumente. In den ersten 9 Monaten des Jahres, so der Minister, sei der Handelsumsatz zwischen Russland und Südafrika um 26% auf 797 Millionen Dollar gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de