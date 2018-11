"Transparenz am Londoner Goldmarkt" - ein großartiges Oxymoron

Am Dienstag dieser Woche wurden am Goldmarkt spannende neue Nachrichten erwartet, als die London Bullion Market Association endlich mit der lang erwarteten Veröffentlichung von Daten zu Größe und Handelsvolumen am Londoner Goldmarkt begann. Wenn überhaupt, dann enthüllte der erste Bericht jedoch nur das schiere Ausmaß des Betrugs und Schwindels innerhalb des aktuellen Systems.Eine Zusammenfassung des Berichts sowie ein kurzes Interview mit Ruth Crowell, der Leiterin der LBMA, können Sie auf Bloomberg finden. Hier die drei wichtigsten Punkte der "Offenlegung":1. Im außerbörslichen Handel des Londoner Goldmarktes wechselt täglich Gold im Wert von durchschnittlich 36,9 Mrd. $ und Silber im Wert von 5,2 Mrd. $ den Besitzer.2. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen am OTC-Markt der LBMA in US-Dollar übersteigt das Handelsvolumen der FANG-Aktien in New York.3. Das tägliche Handelsvolumen mit digitalen Edelmetall-Derivaten fällt an der LBMA insgesamt geringer aus als an der COMEX in New York.Gehen wir der Reihe nach auf diese Punkte ein, um zu zeigen, welches Ausmaß der Betrug durch das System der LBMA und der COMEX annimmt, wo die physischen Reserven nur einem Bruchteil des Handelsvolumens entsprechen und die Preise von digitalen Kontrakten bestimmt werden.