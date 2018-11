Hochzeitssaison kurbelt indische Nachfrage nach Gold an

Die indische Nachfrage nach physischem Gold blieb in dieser Woche robust, als die Verkäufe aufgrund der traditionellen Hochzeitssaison zunahmen, berichtet Reuters . Die Nachfrage Indiens, des zweitgrößten Goldkonsumenten der Welt, nimmt typischerweise zum Ende des Jahres hin zu, wenn die Hochzeits- und Festsaison des Landes beginnt und das gelbe Edelmetall als verheißungsvoll gilt.Der aktuelle Preis habe sowohl Juweliere als auch private Verbraucher angelockt, so Daman Prakash Rathod von MNC Bullion, einem Großhändler in Chennai. Der lokale Goldpreis befand sich auf seinem tiefsten Punkt seit dem 1. Oktober. "Die Juweliere stocken nun ihre Bestände auf, da sich die Verkaufszahlen während Diwali als annehmbar herausgestellt haben", hieß es von einem in Mumbai ansässigen Händler.Die Nachfrage in China ist derzeit hingegen eher verhalten, da der Preis stetig höher steigt und die Leute beim Kaufen zögern, so Peter Fung von Wing Fung Precious Metals in Hongkong. Ebenso ergeht es der Nachfrage aus Singapur. Dortige Juweliere hätten nach Diwali kein gutes Geschäft gemacht, meint Brian Lan von GoldSilver Central. Weiterer Grund für die verhaltene Nachfrage sei der relativ hohe Goldpreis.© Redaktion GoldSeiten.de